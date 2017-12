Rebenten a cop de jardinera l´aparador d´un centre de salut i roben diners i aparells

Robatori amb grans destrosses a Riudellots de la Selva. Va tenir lloc la matinada de dimecres a dijous en un centre de fisioteràpia del centre del poble. Els Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners investiguen el robatori a l'interior de l'establiment.

Per aconseguir entrar al local, els lladres van agafar, tot indica, una jardinera de les que hi ha pels carrers del poble per poder fer un gran forat a l'aparador del centre de salut. La hi van encastar i, un cop van tenir aquest punt d'entrada a l'establiment, van començar a actuar.

Segons fonts properes al cas, els lladres es van emportar els diners que hi havia a la caixa registradora però no només això, sinó que van robar els aparells electrònics que hi havia al centre de fisioteràpia, com ara un ordinador portàtil i una impressora, entre altres.

L'altra part del botí que van aconseguir emportar-se els lladres d'aquest local, que està ubicat a l'avinguda dels Països Catalans, va consistir en aparells especialitzats per a les tècniques que es porten a terme en el centre de salut i que tenen un cost elevat. Per aconseguir tots aquests objectes i els diners en efectiu els lladres van fer moltes destrosses, sobretot visibles a la recepció del centre de salut, on ahir al matí es podien veure molts objectes trencats i restes dels vidres triturats.

Es dona el cas que durant la matinada, pels volts de les tres, uns veïns van alertar els Mossos de Santa Coloma del robatori. Des de llavors i ahir el matí, la policia científica va pentinar el local per trobar vestigis i empremtes que els portin cap als lladres. De moment, la policia no té detinguts per aquests fets.