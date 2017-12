El grup de teatre amateur El Mirall de Blanes estrena l´obra «Oceans»

El veterà grup de teatre amateur de Blanes El Mirall –ja ha depassat els 30 anys d'història– ho ha tornat a aconseguir una vegada més: sorprendre amb cada muntatge que estrena. Fidel al seu estil trencador, marca de la casa, en aquesta ocasió ha presentat Oceans, la seva primera incursió en el teatre-dansa. Ho ha fet de la mà del dramaturg i ballarí Ferran Joanmiquel, professor de l'escola d'art dramàtic gironina El Galliner. L'obra, escrita i dirigida per Joanmiquel, amb dues sessions al Teatre de Blanes, suma més de 500 persones de públic. Els espectadors van poder assistir a una celebració salvatge on aparença i realitat conformen la paradoxa de l'època que vivim –o patim, segons es vulgui entendre–: on l'estètica i la constant comunicació amb el món a través de les xarxes és un sinònim d'estar viu, de ser algú. Així ho plantejava l'autor i director de l'obra: un ball de màscares on tots els personatges pretenen ser algú que en realitat no són. I mentre la humanitat segueix perseguint aquesta fal·làcia, el planeta pateix el canvi climàtic, el gel polar es va fonent i es torna a l'origen de tot, a ser aigua, oceà.

Joanmiquel ha comptat amb 16 actors –13 dones i tres homes–, la majoria dels quals no tenien cap experiència en el món de la dansa. En paraules de Pep Alum, l' alma mater del grup de teatre, la complicitat de Ferran Joanmiquel també ha estat clau per engrescar l'elenc, ja que els ho ha posat fàcil per introduir-se en una nova especialitat artística.