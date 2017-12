Un motorista, ferit greu després d´accidentar-se a l´N-II a Maçanet de la Selva

Un motorista ha quedat ferit de gravetat aquest dissabte al matí després d'accidentar-se a l'N-II a Maçanet de la Selva, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del succés s'ha rebut a les 10.23 hores al quilòmetre 688 de l'N-II, a la zona de Cal Coix entre Maçanet i Tordera. Per causes que encara es desconeixen, el motorista ha perdut el control del seu vehicle i ha caigut a la calçada. Com a conseqüència de la trompada, l'afectat s'hauria fracturat el radi d'un dels braços. Ha estat evacuat a un centre hospitalari pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha enviat dues ambulàncies. 1 dotació dels Bombers també s'ha desplaçat al lloc però no ha hagut d'actuar. L'accident ha obligat a donar pas alternatiu a l'N-II durant una estona i ha provocat retencions de fins a 1 quilòmetre en ambdós sentits de la marxa.