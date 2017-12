Propostes de 1.500 a 60.000 euros al pressupost participatiu d´Hostalric

Els veïns d'Hostalric podran votar a partir de dilluns que ve, i durant una setmana, entre les 24 propostes dels pressupostos participatius que ofereix l'Ajuntament i que més els agradin. El termini, doncs, s'acaba el dilluns 18 de desembre i poden pronunciar-se tots els majors de 16 anys empadronats al municipi. Dins del catàleg d'inversions que els veïns poden escollir, aquestes són variades, cosa que queda palesa en els imports de les diferents actuacions: així, la més econòmica té un import de 1.500 euros i consisteix en la insonorització de la sala de la segona planta del Praetorium; a l'altre extrem hi ha arreglar la baixada des del Portal de les Hortes fins al Molí, acabant el tros cimentat i arreglant els marges, intervenció que està pressupostada en 60.000 euros.

Precisament, les propostes que l'Ajuntament d'Hostalric tirarà endavant seran les més votades fins a arribar a 60.000 euros, de manera que si arreglar la citada baixada fos la que obtingués més suport, només s'executaria aquesta ja que completaria el límit estabert per invertir a través dels pressupostos participatius.

L'Ajuntament d'Hostalric ha informat que, com a novetat d'enguany, hi ha la incorporació d'una aplicació gratuïta, «Hostalric és Smart», a través de la qual es podrà votar, a més del sistema tradicional de l'urna ubicada a la Casa de la Vila.



Altres propostes

Quant a d'altres propostes que posa sobre la taula l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius i que destaquen pel seu import hi ha, per exemple, arreglar la plaça de l'Institut, construir una glorieta per als alumnes i arreglar el camí que porta a la zona esportiva, una actuació que està pressupostada en 51.710 euros. També hi ha dues actuacions pressupostades amb 20.000 euros cadascuna que són fer una zona amb gronxadors, taules i bancs a la falda del castell; i crear un aparcament per a autocaravanes amb servei d'aigua, llum i buidatge d'aigües brutes al final del carrer Bonaventura Codina.