Santa Coloma de Farners obre un procés participatiu sobre la remodelació del Teatre Catalunya

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners posa en marxa aquesta setmana un procés de participació sobre la remodelació del Teatre Catalunya. Aquest equipament va tancar fa dos anys a causa de les greus deficiències que tenia en matèria de seguretat, accessibilitat, instal·lacions elèctriques i de climatització recollides pels serveis tècnics. Un cop rebuts tots els informes i documentació relativa a l'estat d'aquest equipament, el procés s'iniciarà aquest dimecres al vespre, a l'Auditori municipal, amb una sessió informativa oberta a tothom. L'endemà també s'obrirà un qüestionari en línia que la ciutadania podrà respondre fins el 8 de gener. El procés també inclou un taller participatiu presencial que es farà la segona quinzena del mes vinent. El consistori vol que la ciutadania "pugui traslladar les seves opinions i valoracions" sobre la remodelació del teatre abans de redactar el projecte i convocar el concurs de l'obra. Actualment no tenen una xifra aproximada del cost de l'obra.

El procés de participació compta amb la implicació de les regidories de Cutura i Participació Ciutadana i els serveis tècnics municipals. Les opinions i valoracions recollides en aquest procés que comença aquesta setmana es tindran en compte en la redacció del document de bases per a la convocatòria del concurs dels treballs de rehabilitació, segons ha explicat l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí.

Després del tancament del Teatre Catalunya, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners el 2015, l'ajuntament va contactar amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) per rebre assessorament especialitzat i promoure la remodelació del teatre. Es va decidir que es farien tres estudis tècnics per analitzar les condicions del teatre a nivell d'estructura, acústica i climatització així com les condicions d'escena. I que després es convocaria un concurs per adjudicar els treballs a una empresa especialitzada. Actualment, no tenen encara una xifra estimada del cost de l'obra.

El consistori aposta per una remodelació "en profunditat" perquè l'equipament tingui les condicions "òptimes" i "compleixi amb les demandes d'un teatre municipal sostenible". També es vol que sigui un "pol d'atracció" cultural a nivell de comarca.

El Teatre Catalunya es va construir el 1978 com a cinema. Un cop tancat, es va remodelar per ampliar l'escenari per poder acollir obres teatrals. En aquell moment no es van resoldre mancances com ara de l'accés dels camions, la distribució dels camerinos, o l'aforament. L'informe tècnic municipal, que es va fer a petició de l'equip de govern a finals del 2015, va determinar que també incomplia les normes de seguretat en cas d'incendi i que calia renovar la instal·lació elèctrica, entra d'altres aspectes.