El fiscal demana 12 anys per al veí de Blanes que va atacar el company de pis amb una catana

El pis on estava atrinxerat el presumpte agressor de la catana es troba al barri de la Plantera, al carrer Extremadura Carles Colomer

El fiscal demana 12 anys de presó per al veí de Blanes (Selva) que va atacar el seu company de pis amb una catana, una defensa extensible i una destral. Els fets van tenir lloc l'agost de l'any passat en un habitatge del barri de la Plantera. Després de malferir la víctima, el processat la va foragitar el pis, s'hi va atrinxerar a dins durant hores i va acabar fugint pel teulat abans que hi entrés la policia. El fiscal li imputa un delicte de temptativa d'assassinat. A més de la presó, sol·licita que l'acusat no es pugui apropar a menys de mig quilòmetre de la víctima durant deu anys, i que tot aquest temps se'l passi en llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil, el ministeri públic demana que se li imposi una indemnització de 10.300 euros.

Segons recull l'escrit del fiscal, l'atac va tenir lloc la matinada del 13 d'agost del 2016. Aleshores, l'acusat vivia en un pis del carrer Extremadura de Blanes. La víctima, un jove de 22 anys, havia arribat a l'habitatge feia poc per passar-hi uns dies.

El dia 12 al matí, els dos nois es van discutir. Segons l'escrit d'acusació, el motiu de la baralla va ser la gelosia (perquè l'acusat li va recriminar a la víctima que hagués parlat amb la seva amant).

La cosa, de moment, no va anar a més. Però aquella nit, entre les tres i les quatre de la matinada, el processat va atacar l'altre jove. Ho va fer, recull el fiscal, "aprofitant que estava dormint al sofà, totalment desarmat i en una clara situació d'inferioritat, perquè portava un braç enguixat".

L'acusat li va ventar un cop al braç amb una defensa extensible i, quan el va tenir al terra, el va continuar agredint l'arma. Després, va agafar una catana i una destral i li va fer talls al cap, al tòrax, a les espatlles i a les cuixes. Segons precisa l'escrit d'acusació, quan la víctima li demana el per què de l'agressió, l'altre simplement li responia: "Tu ja en saps el motiu".



Ensangonada en ple carrer

Després de malferir-lo, l'acusat el va fer fora del pis. Poc després, un veí es va trobar la víctima ensangonada en ple carrer i va alertar el 112. El jove va haver d'ingressar d'urgència a l'hospital i, allà, va relatar a la policia què li havia passat.

Quan els agents van anar al pis, però, l'acusat es va negar a obrir-los i es va atrinxerar durant hores a dins l'habitatge. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, després d'aconseguir un manament policial, van poder accedir al pis la tarda del dia 13 (és a dir, dotze hores després de l'atac).

Quan hi van entrar, però, l'agressor ja havia aconseguit fugir pel teulat. Això va obligar el jutjat a emetre una ordre de crida i cerca contra ell. La policia no el va poder detenir fins al novembre, tres mesos després de l'agressió. Després de passar a disposició judicial, el jutjat d'instrucció 1 de Blanes el va enviar a presó.



12 anys de presó

El fiscal imputa al processat un delicte de temptativa d'assassinat i demana que se'l condemni a 12 anys de presó. A més, un cop hagi complert la pena, sol·licita que es passi deu anys més en llibertat vigilada, i que durant tot aquest temps no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima.

En matèria de responsabilitat civil, el fiscal reclama que el processat indemnitzi el jove amb 10.300 euros per les lesions i les seqüeles que li va provocar l'atac. El judici per aquests fets es preveu celebrar dijous a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona.