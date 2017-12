Els forestals de Lloret pateixen dos atacs vandàlics en tres mesos

Els forestals de la Selva Marítima estan estudiant si traslladar la seva seu de Lloret de Mar a Blanes després que els dos vehicles dels quals disposen per a la tasca de protecció, prevenció i extinció d'incendis hagin patit dos atacs vandàlics en només tres mesos de diferència. El primer es va produir el 19 de setembre i el segon, divendres passat, i en tots dos casos els cotxes presentaven severes ratllades a tot el xassís.

Segons va explicar el cap d'aquesta Agrupació de Defensa Forestal (ADF), Enric Martínez, la problemàtica va començar quan fa dos anys es van traslladar al local que ocupen actualment a la urbanització Roca Grossa de Lloret. Es tracta d'un xalet de mostra que data dels anys 70 i que pertanyia a l'Entitat de Conservació d'aquesta urbanització que, en compliment d'una sentència judicial, es va dissoldre. «L'entitat va cedir aquesta finca i la piscina a l'Ajuntament, que el va assumir com a edifici municipal i hi va fer un centre cívic», va explicar ahir Martínez, qui va precisar que a causa de la seva ubicació estava en desús. «L'espai que ocupàvem abans al costat del parc de bombers era inoperatiu i vam demanar al consistori si ens podíem traslladar a Roca Grossa», va afegir el cap de l'ADF, que també és regidor no adscrit a l'Ajuntament.

El canvi va ser aprovat pel consistori i per la majoria de membres de l'assemblea de veïns, ja que les instal·lacions també són utilitzades per l'Associació veïnal de Roca Grossa. «Quan ens vam instal·lar vam pintar i arreglar l'entorn, que estava molt abandonat, però per poder fer-lo operatiu vam haver de talar un pi que estava malalt», va especificar el representant dels forestals. Una actuació que no va agradar a alguns dels veïns, que van acusar els membres d'aquest cos de voluntaris «d'ocupes». «Aquí ja van començar problemes, però vam decidir no dir res i esperar», va afegir.

A l'agost, l'assemblea va tornar a ratificar la decisió de mantenir l'agrupació de voluntaris a la urbanització. «A molts residents els va bé que siguem allà perquè fem vigilància de la zona», va valorar Martínez. Tot i això, uns dies més tard –el 19 de setembre– els dos cotxes de l'ADF van aparèixer ratllats per tots costats. «A la part de darrere del local hi tenim un espai reservat per aparcar-los, però estan totalment desprotegits», va criticar el portaveu dels forestals.

Tot i els desperfectes, l'entitat va decidir no posar denúncia, pintar els vehicles i posar una càmera de seguretat per intentar evitar nous atacs vandàlics. Mesures que no van ser efectives, ja que divendres passat, els vehicles tornaven a estar ratllats de dalt a baix. «Som voluntaris i arreglar els cotxes ens surt molt car. No podem permetre que es repeteixi», va assegurar Martínez, qui va recordar que en un parell de setmanes disposaran d'un nou camió.



Reunió amb el regidor

De moment, l'entitat ha denunciat aquest segon incident als Mossos d'Esquadra i està previst que aquesta setmana Martínez es reuneixi amb el regidor de centres cívics del consistori lloretenc, Cristian Fernández (PSC), per tractar aquesta problemàtica. «Demanarem a l'Ajuntament que ens doni permís per fer un tancat per protegir els vehicles del vandalisme de certs personatges», va remarcar el representant d'aquest cos de voluntaris. En cas que l'Ajuntament no ho permeti «per l'oposició dels veïns a l'actuació», l'ADF té previst traslladar la seva seu a una altra localitat, preferentment a Blanes, on ja hi tenen un vehicle. «Ja n'hi ha prou. Aquests cotxes ens costen molt de mantenir, i ara que amb l'aplicació del 155 les ajudes estan congelades, encara més», va lamentar Martínez.

Per la seva part, l'edil Cristian Fernández va assegurar que es reunirà amb els membres de l'ADF «al més aviat possible» per intentar trobar una solució a aquesta problemàtica.