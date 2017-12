Santa Coloma obre un procés participatiu sobre la remodelació del Teatre Catalunya

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners iniciarà demà, a dos quarts de vuit del vespre, el procés de participació ciutadana per fer propostes sobre la remodelació del Teatre Catalunya, tancat fa dos anys per deficiències en seguretat, accessibilitat, instal·lacions elèctriques i climatització. Segons va informar ahir el consistori, aquest primer acte es farà a l'Auditori i consistirà en una sessió informativa oberta, mentre que dijous ja s'habilitarà un qüestionari en línia que la ciutadania podrà respondre fins al 8 de gener. Posteriorment, la segona quinzena de gener, se celebrarà un taller participatiu presencial. «L'objectiu és recollir valoracions i criteris que l'Ajuntament prendrà en consideració a l'hora de plantejar l'elaboració de projectes de remodelació per part d'equips especialitzats», va explicar l'alcalde, Joan Martí.

Després del tancament del Teatre Catalunya el 2015, l'Ajuntament va contactar amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) per rebre assessorament especialitzat i promoure la remodelació del teatre. Es va decidir que es farien tres estudis tècnics per analitzar les condicions del teatre a nivell d'estructura, acústica i climatització, així com les condicions d'escena, i que després es convocaria un concurs per adjudicar els treballs a una empresa especialitzada.