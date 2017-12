Sortida de via d´un cotxe amb destrosses a Arbúcies

Sortida de via d'un turisme espectacular a Arbúcies.

Va produir-se aquest dilluns pels volts de tres quarts de set del vespre i s'hi va veure implicat un sol vehicle.

Un BMW va sortir de la via quan circulava per la GI-550 en direcció Vic per causes que es desconeixen a l'altura edl quilòmetre 3 al seu pas per Arbúcies.

Al lloc s'hi van desplaçar els equips d'emergències i el conductor va resultar ferit molt lleu, segons els Bombers. Es tracta d'un jove de 23 anys.

En canvi, el vehicle va patir importants destrosses a causa de l'accident de trànsit.