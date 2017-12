Un incendi crema una moto i un tallagespa

Un incendi en una casa de la urbanització Riuclar de Massanes va fer mobilitzar dilluns a la nit fins a tres dotacions dels Bombers. El foc es va declarar pels volts de les deu de la nit en un cobert que hi ha al costat d'una caseta d'obra. Les flames van anar tan ràpid que van cremar una moto i un tallagespa. Els Bombers van tenir apagat l'incendi amb poca estona i no hi va haver ferits.