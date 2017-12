L´agressor de la catana de Blanes diu que va atacar el seu company de pis «en defensa pròpia»

L'Audiència de Girona ha celebrat avui el judici del veí de Blanes que va agredir a un jove que vivia amb ell amb una catana, una defensa extensible i una destral. Els fets van tenir lloc l'agost del 2016 en un habitatge del barri de la Plantera. Després de malferir la víctima, el processat la va expulsar del pis, s'hi va atrinxerar a dins durant hores i va acabar fugint pel teulat abans que hi entrés la policia.

Durant la sessió d'avui l'acusat va declarar que la nit del 13 d'agost es trobava al menjador amb la víctima "bevent i esnifant cocaïna". Durant un moment determinat els dos van tenir una disputa que va derivar en una baralla al pis. L'acusat assegura que va ser el seu company qui el va voler agredir amb la catana i que ell va respondre "en defensa pròpia". Quan l'acusat li va demanar a la víctima que marxés del pis, que no va veure en cap moment que "estigués sagnant". Preguntat pel motiu pel que havia fugit de la policia, posteriorment, el jove va dir que "tenia por" i que no volia "ser deportat al seu país d'origen".

La víctima també va donar la seva versió dels fets. El jove va explicar que durant el mes anterior ja havien tingut "alguna discussió" i que la nit dels fets va anar a dormir després d'una nit de borratxera i consum de drogues i "va ser despertat a base de cops". El jove va dir que no a partir del moment en què va ser recollit per un home al carrer "no recorda res". Preguntat per les declaracions que havia fet el mes de desembre el jove no les va ratificar, justificant que "no recordava que hagués anat així" i que creu que el seu company de pis "no el volia matar" perquè sinó no l'hagués deixat marxar del pis.

Durant el matí també van declarar diferents testimonis, entre els quals hi havia agents municipals i forenses. Tots ells van avalar que la nit dels fets la víctima presentava talls al cap, al tòrax, a les espatlles i a les cuixes, que estava ensangonada i que va necessitar assistència mèdica i posterior hospitalització. Els psicòlegs, citats també a declarar, van explicar que s'havien realitzat proves a l'acusat i que no "tenia cap dependència a les drogues". Tampoc presentava problemes psíquics i podia distingir perfectament "entre allò que està bé i allò que no".



La decisió en mans del jutge

El ministeri fiscal imputa a l'acusat un delicte de temptativa d'assassinat i li demana 12 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada. Segons les seves conclusions, "els cops realitzats amb armes d'elevada perillositat que es van donar a l'acusat anaven dirigits a zones vitals" i que la mateixa "no s'havia pogut defensar de cap manera perquè estava dormint i tenia un braç enguixat". En matèria de responsabilitat civil, el fiscal reclama que el processat indemnitzi el jove amb 10.300 euros per les lesions i les seqüeles que li va provocar l'atac.

Per l'altre costat, la defensa vol que quedi absolt per la temptativa d'assassinat, ja que "no hi havia cap voluntat de matar". En el cas que l'Audiència consideri que hi ha un delicte de lesions, el lletrat sol·licita que la pena sigui d'un any de presó. El judici ha quedat vist per sentència.