Els veïns de Rocagrossa de Lloret no volen que l´ADF faci un tancat per als cotxes

L'Associació de veïns de la urbanització Rocagrossa de Lloret de Mar s'oposa que l'ADF de la Selva Marítima pugui fer un tancat per «protegir» els vehicles en el local municipal que comparteixen: el centre cívic. Segons va exposar ahir aquesta entitat a través d'un comunicat, consideren que aquesta obra «trencaria tota estètica i deixaria eliminat tot altre ús comú» de l'aparcament.

D'aquesta manera van voler donar resposta a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) que dona servei a la Costa Brava Sud, que fa uns dies va denunciar que en només tres mesos han patit dos «atacs vandàlics» contra els dos vehicles dels quals disposen per a la tasca de protecció, prevenció i extinció d'incendis. El primer es va produir el 19 de setembre i el segon, divendres passat, i en tots dos casos els cotxes presentaven severes ratllades a tot el xassís. Per aquest motiu, el cap operatiu d'aquest cos de voluntaris, Enric Martínez, va explicar a Diari de Girona que demanaran a l'Ajuntament que els doni permís per fer un tancat per «protegir els vehicles del vandalisme de certs personatges». «En cas que l'Ajuntament no ho permeti, haurem de marxar a un altre lloc com Blanes», va ressaltar Martínez, qui també és regidor no adscrit al consistori lloretenc.

En aquest sentit, l'Associació veïnal va exposar també que algunes queixes dels residents es produeixen precisament per «l'extensió del pàrquing» que actualment ocupa l'ADF i que «impossibilita l'aparcament esporàdic per als més 500 veïns que recullen el correu a les bústies», ubicades des de fa anys en aquest centre cívic. Així mateix, l'entitat va precisar que en contra del que va explicar Martínez, el local «mai va estar deteriorat» perquè durant dècades va ser una oficina per a l'entitat «en perfectes condicions».

Tot i això, l'Associació de veïns va lamentar i condemnar les ratllades fetes «per algun brètol» i va assegurar que donen suport a la denúncia feta per l'ADF i que respectaran la decisió que pugui prendre l'Ajuntament amb relació al tancat de l'aparcament del centre cívic.