Un ferit greu i dos de poca gravetat en l'accident de trànsit múltiple a l'N-II a Sils

Un accident de trànsit múltiple ha fet tallar la Nacional II al seu pas per Sils durant més de tres hores.



En aquest sinistre, hi ha hagut tres persones ferides. Un home ha resultat ferit de gravetat i el SEM l'ha evacuat en ambulància a l'hospital Trueta de Girona. Mentre que un altre home i una dona, han estat derivats pel SEM a l'hospital Santa Caterina de Salt.





Pels volts d'un quart de set del matí, per causes es desconeixen.L'accident s'ha produït a l'altura del quilòmetre 694 de l'N-II i al lloc dels fetsSegons el Servei Català de Trànsit,Per així evitar cues en aquesta zona que a primera hora del matí està molt concorreguda per la gent que va a treballar.Tot i això, hi ha hagutLa via s'ha reobert al trànsit pels volts de tres quarts de deu del matí, més de tres hores després de l'accident de trànsit.