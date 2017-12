Un miler de veïns signen contra la gestió del geriàtric de Lloret

Un miler de veïns de Lloret de Mar ja han firmat una petició per demanar a l'Ajuntament que recuperi la gestió de l'hospital sociosanitari i que construeixi un nou centre. Actualment, aquest geriàtric, construït l'any 1974, està gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS). Segons va avançar ahir Nova Ràdio Lloret, la recollida de firmes s'està fent a través de la plataforma d'internet Change.org -on ja sumen 680 signats- i amb fulls que es reparteixen per tota la localitat.

En aquesta petició dirigida al consistori, però sobretot a l'alcalde, Jaume Dulsat, els impulsors de la campanya critiquen que «fa temps» que els pacients del centre presenten queixes que «no es resolen mai» sobre la qualitat dels àpats, que titllen «d'immenjables»; la manca de personal o l'estat de l'edifici on -asseguren- portes, baranes o fins i tot el comandament de la televisió estan lligats amb «benes o guants». «Tot plegat és resultat de la mala gestió per part de la CSMS que en tots aquests anys no hi ha invertit ni un euro» afirmen en aquesta recollida de firmes, que segueix oberta.