Dos individus entren a robar en tres bars d'Anglès en menys d'una setmana

Dos individus estan portant de corcoll la policia a la localitat d'Anglès els darrers dies. I és que han entrat a robar en almenys tres bars de la localitat en poc menys d'una setmana. I han fet grans destrosses als establiments.

Els Mossos d'Esquadra amb la Policia Local d'Anglès i gràcies a la col·laboració ciutadana han pogut detenir un jove de la població, a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un robatori amb força a dins de dos dels establiments assaltats.

Es tracta d'un noi de 20 anys, de nacionalitat marroquina, i és veí d'Anglès. El fet que sigui del mateix poble ha provocat que molts veïns sàpiguen qui és i alhora, asseguren alguns dels responsables dels comerços, que ell vagi dient que el proper lloc on entrarà serà el seu. Aquest noi compta amb un historial delictiu amb força antecedents policials i la majoria són per robatori amb força.

El primer dels robatoris va tenir lloc el dissabte de la setmana passada en un bar del carrer de Sant Miquel del poble. Aquí dos individus, tal i com van captar les càmeres de vigilància, van trencar la finestra i van accedir a dins del local. Un cop a dins van buidar la caixa forta i van fer destrosses al local. En aquest local no és el primer cop que hi entren, sinó que fa un parell de mesos, com asseguren els seus responsables, els van entrar però sense èxit. Aquesta vegada, però, els dos lladres, que anaven a cara descoberta i sense guants, van poder treure'n un botí. Al cap d'un parell de dies, també un altre bar va ser objecte dels lladres. En aquest cas, però, no hi van robar res sinó que bàsicament els lladres van fer destrosses a l'interior del local, que està ubicat a la carretera de Santa Coloma de Farners.

El local on van robar més recentment és el que va permetre la detenció d'un dels suposats lladres. Va produir-se aquest dimecres a la matinada. Dos individus van intentar entrar en un bar de la plaça de Catalunya. Un veí va sentir que feien uns cops a les finestres del local i va poder alertar la policia així, com els propietaris del local. Fins i tot, van poder enregistrar com estaven actuant, a cop de matxet contra les finestres. Sortosament, no van emportar-se res de dins del bar. Van trencar els vidres i un dels lladres va poder fugir. L'altre, però, no i els Mossos amb la Policia Local d'Anglès el van poder arrestar.

La unitat d'investigació dels Mossos de Santa Coloma acusa el jove de ser el presumpte autor del primer robatori i d'aquest darrer. S'investiga si està darrere de més fets i es busca el seu còmplice.