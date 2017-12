UN ALCALDE I TRES REGIDORS: QUATRE SUPERHEROIS!

n el ple que, després de la dimissió del Sr. Miquel Lupiáñez, va escollir com nou alcalde de Blanes el Sr. Mario Ros, tots els grups de l'oposició, d'una manera o altra, van oferir col·laboració al numèricament migrat equip de govern al qual ens veiem abocats els blanencs durant l'any i mig que resta fins a les pròximes eleccions municipals.

Així, l'alcalde, el Sr. Ros, estarà al capdavant d'Acció Social i Igualtat, de Cultura, Festes, Arxiu i Biblioteques, d'Esports i Salut i de Participació Ciutadana i Comunicació. La Sra. Pepa Celaya, a més d'Urbanisme, Seguretat i Protecció Civil que ja encapçalava, portarà Obra Pública, Enginyeria i Brigades Municipals, i encara Medi Ambient i Mobilitat. El Sr. Nicolás Laguna seguirà amb Hisenda i Recursos Humans però afegirà a les seves responsabilitats directes Contractes i Serveis Jurídics, l'AMIC i l'OMIC i els Serveis de Neteja. I, finalment, el debutant (com a regidor) Sr. Blai Vinaixa assumirà Promoció i Turisme, Comerç i Empresa i Educació i Joventut.

Tot i que al capdavant de cada àrea o departament acostuma a haver-hi el o els tècnics corresponents (els polítics passen i els tècnics es queden!), tot plegat pot representar una feinada titànica pels quatre polítics socialistes, amb qui tothom va verbalitzar que col·laboraria, però amb qui de moment ningú es vol mullar. Si aconsegueixen gestionar i governar Blanes amb solvència, no els escaurà cap altre sobrenom que el de «els quatre superherois». I no ho dic amb cap tipus de sarcasme ni ironia. Sí, des de la profunda tristesa que em provoca veure com una vila que necessita molta gent implicada i moltes energies per tirar endavant el dia a dia i per agafar embranzida, té 17 regidors a l'oposició i un equip de govern amb només quatre persones. I encara més com tot plegat obeeix a vetos i estratègies de política supramunicipal, fàcils d'explicar i difícils d'entendre.

A veure què passa el dia 21 de desembre. A veure si, siguin quins siguin els resultats, preval el compromís i la generositat cap als ciutadans de Blanes abans que les consignes partidistes i els «quatre superherois» poden sumar alguns regidors més a l'equip de govern i, així, a banda d'alleujar una mica les seves múltiples responsabilitats, propiciar a la vila una millor governabilitat.