El doble crim dels joves del Maresme al pantà de Susqueda està afectant el turisme local

L'assassinat de la jove parella del Maresme a finals d'agost al pantà de Susqueda està tenint conseqüències negatives en el turisme local. Així ho ha explicat a Diari de Girona l'alcaldessa del municipi, Eva Viñolas (ERC), assegurant que s'ha notat una disminució del nombre de visitants respecte al 2016. «El crim està afectant molt el sector turístic perquè arran d'aquest tràgic succés s'ha criminalitzat tot el municipi i la gent té por de venir», lamenta Viñolas, que recorda que Susqueda viu de l'activitat turística, ja que no té poble com a tal i, per tant, tampoc comerç local. «S'han dit moltes mentides sobre Susqueda i ens han fet una propaganda molt negativa», critica la batllessa d'aquest municipi, que té només 90 habitants.

I és que, entre altres informacions, Viñolas critica que alguns mitjans de comunicació van difondre que aquest entorn natural el freqüenten ocupes, traficants de drogues o fugitius de la justícia. «L'únic problema que vam tenir va ser fa uns anys –el 2009–, quan vam tenir molta afluència de gent de l'est que abandonaven les deixalles i ho deixaven tot molt brut», subratlla l'alcaldessa, que recorda que en aquella ocasió, i amb la implicació del consell Comarcal de la Selva (CCS), es va iniciar una campanya destinada a repartir tríptics de conscienciació durant els caps de setmana, entre altres actuacions.

Per això, Viñolas no considera justa la imatge que s'està donant del municipi perquè, subratlla, afecta directament els habitants «que no tenen cap culpa» d'aquesta situació. «Barcelona té aigua gràcies al fet que nosaltres no tenim poble. Ens hem sacrificat per un bé comú i ara se'ns criminalitza mostrant Susqueda com un lloc perillós», lamenta l'alcaldessa.

La construcció del pantà, que va entrar en servei el 1967 i va ser inaugurat el 1968, va sepultar sota les aigües aquest petit poble selvatà. Una efemèride de la qual aquest 2018 es compliran 50 anys. Per a commemorar-ho, una comissió formada entre altres pels consistoris d'Osor, Susqueda, Sant Hilari Sacalm, Endesa i el Consell Comarcal ha organitzat una sèrie d'actes mensuals que s'iniciaran el pròxim 22 de gener i que el consistori susquedenc vol aprofitar per donar a conèixer les qualitats d'aquest entorn. «La nostra marca és indiscutiblement l'entorn natural i la tranquil·litat que tenim», ressalta l'alcaldessa, que remarca que la millor manera de gaudir-ne són els camins marcats per fer a peu, en BTT i a cavall, dins el mateix municipi.

Tot i això, des de l'ajuntament també tenen previst engegar noves accions promocionals de cara al 2018 per intentar revertir la disminució del turisme. «Entre altres coses, farem un vídeo mostrant imatges del municipi durant les quatre estacions de l'any», avança Viñolas.



El doble crim

La parella formada per Marc Hernández, de 23 anys i veí d'Arenys de Munt, i Paula Mas, de 21 anys i veïna de Cabrils, va desaparèixer el 24 d'agost quan va anar fins al pantà en un Opel Zafira blau per fer una excursió amb caiac. Després de diversos dies de recerca, el dia 28 d'agost es va trobar el cotxe de la parella enfonsat i el caiac punxat i amb pedres a dins al mig del pantà.

Tot i això no hi havia cap rastre dels dos joves, que van ser vistos per última vegada en una entitat bancària de la Cellera de Ter i després al restaurant La Parada del Pasteral. Finalment, el 26 de setembre, el cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb pedres a dins, que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua. Tots dos van morir tirotejats. El noi presentava un tret disparat amb una pistola de calibre curt, i tenia diferents ferides al tòrax fetes per un objecte encara no identificat, mentre que la noia va rebre un tret mortal al cap.