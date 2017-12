Blanes reforça la seguretat al centre amb tanques de formigó durant el Nadal

Blanes blindarà la zona comercial del centre de la ciutat durant els dies de més afluència de públic aquest Nadal. El dispositiu que posen en marxa Policia Local i Mossos d'Esquadra és el mateix que s'aplica al centre de la ciutat quan es fa el Concurs de Castells de Focs i busca garantir la seguretat de vianants i visitants. Per això, entre el 21 al 23 i el 29 al 30 de desembre no es podrà circular amb vehicle per la zona perimetral de la zona comercial. En alguns punts, a més, s'instal·laran tanques de formigó 'New Jersey' i s'incrementarà la presència policial amb una desena d'agents repartits en dos torns diaris. El sergent de la Policia Local de Blanes, Rafel Ruiz, ha explicat que la decisió no respon a "cap indici de risc" en relació a possibles atemptats sinó a una voluntat "d'incrementar la sensació de seguretat". L'alcalde, Mario Ros, assenyala també que durant aquestes festes el centre de Blanes és "un atractiu comercial" que aporta molts visitants.

Un centre blindat amb tanques de formigó i amb una desena d'agents amb armes llargues. Aquestes són les grans línies del desplegament policial que la Mesa Operativa de la Junta Local de Seguretat de Blanes ha aprovat en una reunió extraordinària.

El pla per les festes de Nadal es basa en el que, des de fa dos anys, es posa en marxa a la ciutat durant el Concurs de Castells de Foc, que se celebra el mes de juliol. En concret, les mesures s´aplicaran a la zona més cèntrica del municipi. "El pla de seguretat consisteix en blindar la zona comercial on hi haurà la principal concentració de visitants", assenyala el sergent de la Policia Local, Rafel Ruiz.

Per aquest motiu, s'instal·laran tanques 'New Jersey' de formigó en alguns dels accessos de l'illa de vianants del centre. D'aquesta manera, es vol barrar el pas a possibles vehicles de quatre rodes o més, com els que s'han fet servir en els atemptats terroristes de Barcelona o Niça. En d'altres punts hi haurà vehicles policials amb l'objectiu de permetre l'accés de serveis d'emergència, transport públic o vehicles autoritzats.

"No tenim cap informació concreta que ens alarmi", explica el sergent. Ruiz argumenta que l'objectiu del pla especial de seguretat és "transmetre confiança" als vianants que comprin pel centre. El reforç policial implicarà entre vuit i deu agents amb armes llargues als accessos, en dos torns diaris.

El dispositiu es posarà en marxa aquest dijous, coincidint amb la Fira de Sant Tomàs, un històric esdeveniment que es fa a Blanes abans de Nadal. La fira s´ubica al carrer Ample, que es tallarà al trànsit amb un circuit alternatiu de circulació. El primer període de reforç policial s'allargarà fins aquest dissabte. Després es tornarà a posar en marxa el 29 i 30 de desembre.

Per Nadal, atractiu comercial

L'alcalde de Blanes, Mario Ros, ha explicat que durant les festes de Nadal, la ciutat "reforça" el seu atractiu comercial. "En alguns moments es produeixen cues als accessos", recorda Ros. Durant aquests dies, gent de municipis veïns com Tordera, Malgrat (Maresme) o Lloret (Selva) fan les compres típiques de l'època al centre de la ciutat.

Ros diu que la decisió de reforçar la presència policial respon a la voluntat de tenir-ho tot sota control. "No se'ns pot escapar res de les mans", insisteix. En aquest sentit, afirma que l´objectiu no és "espantar a la gent" sinó "que se senti segura".

