Blanes reforça la seguretat al centre per Nadal amb tanques de formigó

Blanes blindarà la zona comercial del centre de la ciutat durant els dies de més afluència de públic aquest Nadal.

El dispositiu que posen en marxa Policia Local i Mossos d'Esquadra és el mateix que s'aplica al centre de la ciutat quan es fa el Concurs de Castells de Focs i busca garantir la seguretat de vianants i visitants.

Per això, entre el 21 al 23 i el 29 al 30 de desembre no es podrà circular amb vehicle per la zona perimetral de la zona comercial. En alguns punts, a més, s'instal·laran tanques de formigó New Jersey i s'incrementarà la presència policial amb una desena d'agents repartits en dos torns diaris.

El sergent de la Policia Local Rafel Ruiz ha explicat que la decisió no respon a «cap indici de risc» amb relació a possibles atemptats sinó a una voluntat «d'incrementar la sensació de seguretat». L'alcalde, Mario Ros, assenyala que durant les festes el centre de Blanes és «un atractiu comercial» que aporta molts visitants.