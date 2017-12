Una jove blanenca organitza una marxa per recollir fons per la diabetis

Un total de 386 persones van participar aquest passat diumenge a la caminada popular solidària Mou-te per la diabetis, que va fer un recorregut de set quilòmetres per Blanes.

El mèrit d'aquest esdeveniment és que el va organitzar una estudiant del municipi de 17 anys, Núria Baltrons i León, que pateix diabetis de tipus 1 des del 2013.

La jove blanenca està fent un treball de recerca a l'institut Serrallarga de Blanes, on el seu objectiu és explicar com afecta la malaltia depenent de l'edat del pacient, així com la manera com s'accepten les conseqüències que té. Del que es tractava també era que el públic en general pogués saber com és el dia a dia d'una persona diabètica i així, al mateix temps, poder ajudar a desfer molts mites, molts malentesos que hi ha al seu voltant.

Formant part del treball de recerca, la Núria, la seva família i l'Ajuntament de Blanes van decidir organitzar una caminada per recaptar fons econòmics per finançar un projecte que s'està duent a terme a l'hospital Josep Trueta de Girona. Així és com finalment es va materialitzar la caminada popular Mou-te per la diabetis.

Amb els fons recollits a través dels dorsals venuts per participar a la marxa popular, es contribuirà a seguir investigant la diabetis.

Tal com explica la mateixa Núria Baltrons al seu bloc Dolça i Diabètica (diariodeunadiabeticatipo1.Blogspot.com), a banda de sentir admiració per les persones que investiguen sobre la malaltia, la va sobtar molt constatar els pocs recursos que s'hi destinen.

Escassetat de fons

Així ho explica la jove, que relata el següent després d'una jornada en què va fer una visita als investigadors: «La feina dels investigadors per a mi és increïble, a part de dura. Gent amb una formació excepcional, talents que no poden desenvolupar-se per falta de finançament. Personalment, era molt conscient de la diferència entre la cultura anglosaxona i la nostra en aquest àmbit, però avui m'ha sobtat molt veure l'escassetat de fons que es disposen al nostre país».

La marxa popular Mou-te va començar aquest passat diumenge de 9 a 10 del matí amb la venda de dorsals per a aquells qui encara no havien fet la inscripció, i la recollida pels qui sí que l'havien formalitzat. Per donar el tret de sortida, es va comptar amb la participació de l'alcalde de Blanes i regidor d'Esports, Mario Ros, qui abans es va adreçar a tothom agraint-los el gest de solidaritat que significava haver-se apuntat a la caminada.