Creu Roja rep més de 100 joguines de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes

L'Assemblea de Creu Roja Joventut de la demarcació de Blanes-Lloret-Tossa enfila la recta final de la recollida de material i donatius perquè un any més es puguin complir els objectius de la Campanya de Joguines. La data final per poder lliurar joguines s'esgota la setmana vinent i, per això, els darrers dies està rebent lliuraments tant de particulars com d'entitats que contribueixen organitzant activitats o bé esdevenint centre de recollida. Per 12è any consecutiu, la Penya Blanc-i-Blava de Blanes ha volgut contribuir en la campanya solidària i diumenge passat va entregar, en la mateixa seu de l'entitat de socis i simpatitzants del RCD Espanyol, més d'un centenar de joguines als membres de la junta i representants de Creu Roja.

L'alcalde de Blanes, Mario Ros, va assistir a l'acte i va encoratjar els membres de l'entitat a seguir any rere any contribuint en la causa solidària, agraint al mateix temps l'esforç esmerçat. D'altra banda, l'alcalde va recordar que l'any vinent el poble es tenyirà dels colors blanc-i-blau especialment un cap de setmana del mes de juny, quan tindrà lloc l'Aplec Internacional de Penyes, que atraurà a Blanes centenars de participants.

En nom de la Penya Blanc-i-Blava va parlar el seu vicepresident, Alberto Romero, que va destacar que enguany la recollida de joguines ha tingut molt més èxit que l'any passat, remarcant l'esforç que s'ha fet perquè tot el material lliurat sigui nou, tal com es demana des de l'entitat solidària. El torn de parlaments el va tancar Norma Rivas en representació de Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa, qui va agrair la important tasca que duen a terme cada any des de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes, ajudant-los a regalar somriures.

En aquesta nova Campanya de Joguines, Creu Roja Joventut ha d'aconseguir reunir prou material com per poder fer uns 350 lots de joguines. La major part es destinen a famílies de Blanes, amb prop d'uns 200 que han sol·licitat adherir-se a l'acció solidària a través dels Serveis Socials. La resta corresponen a Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Per poder assolir aquests objectius, Creu Roja continua ben activa especialment ara, de manera que aquesta setmana hi haurà dos esdeveniments amb l'objectiu de recaptar fons econòmics i materials.