Lloret de Mar atura de nou el contracte de transport públic per un altre recurs

La posada en marxa del nou contracte del transport urbà de Lloret de Mar s'allarga més del previst, malgrat que fa quasi un any que hi ha proclamat el guanyador del concurs públic: Barcelona Bus SL, del grup Sagalés.

L'Ajuntament de Lloret de Mar informarà avui al ple de la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació d'aquest servei perquè l'empresa perdedora del concurs, Sarfa, ha interposat un nou recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un organisme de la Generalitat que ha obligat a repetir diferents concursos de serveis, com el de les escombraries al municipi de Torroella de Montgrí.

Ahir, el regidor de Transports lloretenc, Antoni Lorente, va comunicar la interposició d'aquest recurs –el segon que posa la mateixa empresa al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic– i va lamentar que «portem quasi un any per signar el contracte», una situació en la qual «el gran perjudicat és el ciutadà». Per tirar endavant el nou contracte, l'Ajuntament haurà «d'esperar que el Tribunal de Contractes resolgui» aquest recurs.

Lorente va exposar que l'empresa de transports Sarfa no està d'acord amb alguns punts del plec de condicions, cosa que no entén atès que va participar –juntament amb Barcelona Bus SL– al concurs i, aleshores, no va presentar cap recurs. De fet, aquestes mateixes manifestacions va fer el regidor quan Sarfa va presentar el primer recurs, en què sol·licitava que se li mostrés la informació que Barcelona Bus havia presentat en el concurs de manera confidencial.

Aquest primer recurs especial que Sarfa va interposar demanava declarar nul de ple dret l'acord d'adjudicació del contracte o que, subsidiàriament, es retrotraguessin les actuacions al moment posterior al de l'acord d'adjudicació del guanyador i se li entregués íntegrament l'oferta presentada per Barcelona Bus.

El Tribunal va acceptar aquest punt –no va admetre que l'adjudicació era nul·la– i va ordenar que l'Ajuntament ensenyés a Sarfa SL la documentació del seu rival en el concurs, però excloent-ne les parts que l'òrgan de contractació consideri confidencials.

Quan això es produeixi, s'obrirà un nou termini per interposar un recurs, va determinar el Tribunal amb el dictamen que va emetre el 29 de setembre passat. Període en el qual Sarfa ha recorregut de nou al Tribunal de Contractes. Si, arran del primer recurs, el regidor de Transport ja lamentava el retard que hi hauria en la posada en marxa del nou contracte, ara, aquesta situació s'allargarà fins, molt probablement, passat el mes de gener, més d'un any després que es conegués qui era el guanyador del concurs.