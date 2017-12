Blanes se suma a les prop de 40 policies locals que venen escuts contra el càncer infantil

La policia local de Blanes ha estat, de moment, l'última a sumar-se a la iniciativa «escuts solidaris», que fa unes setmanes van impulsar la policia de Caldes de Malavella juntament amb la de Sant Celoni per seguir recaptant fons econòmics per a la lluita contra el càncer infantil. Segons va informar ahir el consistori blanenc, l'acte de presentació de l'escut es va fer fa uns dies a la seu policial i hi van participar l'alcalde, Mario Ros, l'inspector en cap de la Policia Local, Joan García, o el col·leccionista d'escuts policials, Toni Linares, entre altres.

Tal com va avançar Diari de Girona a finals de novembre, els primers a adherir-se a la proposta van ser els cossos de Sils, Llançà, Puigcerdà, Hostalric o Sitges, entre altres. «Ara ja són una quarantena les policies locals d'arreu de Catalunya que tenen el seu escut» va explicar ahir el sergent en cap de la policia caldenca, Xavi Muñoz. I és que en les darreres setmanes s'hi han sumat localitats com: Roses, Castelló d'Empúries, Palafrugell, Lloret de Mar, Camprodon, el Papiol, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Cabrils, les Franqueses o Polinyà, entre d'altres.

Cada escut, que és brodat i adhesiu, té un preu de 4 euros, que s'entregaran íntegrament a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar a la creació del SJD Pediatric Cancer Center, un nou centre hospitalari destinat a la investigació i tractament del càncer infantil. En aquest sentit, Muñoz va ressaltar que només en el seu cos, ja s'han venut 820 escuts. «De la segona comanda de 500 unitats que vam fer la setmana passada, ja només ens en queden 180», va remarcar Muñoz.

Aquesta original proposta va sorgir arran de la recollida de cabells per fer perruques per als nens que pateixen càncer que va impulsar el setembre passat la policia de Terrassa i a la qual s'hi va sumar la de Caldes. Sota el lema «Posa't al seu cap», els agents caldencs van recollir un total de 60 cues i 1.254 euros, la majoria durant la celebració de la Fira de l'Aigua.

La iniciativa va tenir tant èxit, que el cos policial selvatà va decidir posar a la venda 500 polseres solidàries al preu de tres euros i a principis de novembre, també es va crear un calendari solidari, que es pot adquirir per 5 euros.