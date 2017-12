Lloret de Mar organitzarà un cap de setmana temàtic al voltant del ciclisme

Lloret organitzarà del 27 al 29 d'abril un cap de setmana temàtic al voltant del ciclisme, denominat Lloret Cycling Weekend, que constarà d'una sessió sobre preparació, tècnica, nutrició o psicologia a càrrec d'esportistes d'elit i d'una marxa amb recorreguts de 91 i 162 quilòmetres. Segons va informar ahir l'ajuntament lloretenc, el projecte forma part del pla d'accions per al 2018 que s'ha presentat a les empreses del municipi certificades en turisme esportiu i cicloturisme.

L'aposta per atreure visitants, la motivació principal de la qual és la pràctica esportiva, se centrarà l'any vinent en el ciclisme i, per aquest motiu, s'organitzarà aquest cap de setmana temàtic enfocat sobretot, a un públic espanyol. La prova de diumenge, que rebrà el nom de Gran Fons Lloret Costa Brava, inclou aquests dos traçats amb l'objectiu que hi puguin participar els ciclistes que s'acaben d'iniciar en la disciplina sense renunciar als experts.

La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, va explicar que «el turisme esportiu és un segment estratègic, ja que ajuda a desestacionalitzar la temporada i a canviar la percepció de la imatge d'aquesta ciutat de destí madur de sol i platja pel d'un renovat i actual amb una oferta especialitzada». «Tenir un esdeveniment tan interessant com el Lloret Cycling Weekend ens ajudarà en nostre posicionament en l'àmbit del ciclisme, ja que esperem arribar als 150 inscrits a la sessió amb professionals i als mil en la marxa de diumenge», va assegurar Keegan.