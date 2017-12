El síndic de greuges dona el vistiplau al menjar del sociosanitari de Lloret

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va donar al mes de setembre el vistiplau al menjar de l'hospital sociosanitari de Lloret de Mar, després de visitar el centre sense previ avís. Així ho ha donat a conèixer aquesta setmana l'ens que gestiona el centre, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) arran de la recollida de firmes que s'està portant a terme a través de la plataforma d'internet Change.org i amb fulls que es reparteixen per tota la localitat, per demanar a l'Ajuntament que recuperi la gestió de l'hospital sociosanitari i que construeixi un nou centre. En aquesta petició, entre altres queixes, s'assegura que els àpats són «immenjables».

En l'informe fet pel síndic, es constata que en el centre es realitzen cinc àpats al dia; que el menjar es distribueix al centre dos dies a la setmana i es congela; que hi ha una dietista que supervisa els menús, que aquests varien cada tres setmanes i que el mateix centre demana canvis a petició dels usuaris; o que les instal·lacions de la cuina estan netes. Amb relació al menjar triturat, en l'informe s'assegura que alguns usuaris el mengen per motius mèdics i que l'aspecte és «correcte i no es detecta cap disfunció o anomalia». L'informe conclou que al registre de reclamacions de CatSalut no hi consta cap queixa relativa a aquest centre per insatisfacció amb la qualitat.