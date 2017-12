Dues tones de solidaritat a Fogars

Convertir la petita cistella solidària d´en Pep en una cinquantena de lots de Nadal que es repartiran entre avui i demà a totes les famílies necessitades del municipi. Això és el que han aconseguit els veïns i associacions del petit poble de Fogars de la Selva durant els darrers 10 dies, en resposta a la crida que va fer la Guàrdia Municipal a través de les xarxes socials.

Inicialment, l´objectiu era engreixar la panera solidària de 12 quilos de pes que des de fa quatre anys en Pep, un ancià de Massanes, entrega a la comissaria local perquè sigui donada a persones de la localitat que passen dificultats. La iniciativa es va posar en marxa el 14 de desembre i avui, deu dies després, s´han recollit més de dues tones de queviures de tota mena que permetran que aquesta nit una cinquantena de famílies puguin celebrar amb un bon sopar la nit de Nadal. «Ha estat una experiència molt maca i molt emocionant», valora el cap del cos, Salvador Martínez.

La panera d´en Pep incloïa aliments de primera necessitat com llet o llegums, però també altres com refrescos o cava. Ara, el petit farcell embolicat per l´avi de Massanes està envoltat de paquets de pasta, cereals, ampolles d´oli, ous o embotits, però també d´altres productes típicament nadalencs com neules, bombons, torrons, galetes, llaminadures o vi, entre molts altres. Productes que, durant la jornada d´avui i de demà, un grup de voluntaris repartiran a les llars més desafavorides, seguint els criteris dels serveis socials del municipi. «Hem muntat 42 lots per a les famílies del poble i també algunes cistelles que entregarem a la gent gran que viu sola o en masies aïllades», explica el representant de la Guàrdia Municipal.

En aquest sentit, Martínez ressalta que els grans protagonistes de tot plegat –a part d´en Pep i els veïns de bona part de la comarca– han estat les associacions locals que «s´han bolcat» en la iniciativa. Entitats com el grup Esportiu de Petanca, l´Associació de Pensionistes i Jubilats, la dels Joves i Dones de Fogars, la de BTT Fogars, Érase una Vez o l´AMPA Les Falgueres, entre altres. O, també, l´Ajuntament i les empreses i comerços locals que van fer entrega de grans lots.

Una solidaritat que va desbordar, literalment, la comissaria de la Guàrdia Municipal, motiu pel qual es van haver d´emmagatzemar part de les donacions al Banc d´Aliments del municipi.

El més sorprès davant aquesta onada de solidaritat, però, va ser en Pep, l´impulsor de tot plegat. «Quan va venir i va veure tot el que la gent havia portat es va quedar en xoc i després es va emocionar molt», recorda Martínez, qui afegeix que l´ancià ja els ha dit que l´any que ve vol repetir l´experiència. I és que en el petit poble selvatà, ganes i generositat no en falten.