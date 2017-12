Maçanet vol expropiar la xarxa d'aigua potable que abasteix el Residencial Park

L´Ajuntament de Maçanet de la Selva iniciarà la setmana vinent el procés per expropiar la xarxa d´aigua potable que abasteix la urbanització Residencial Park, que arrossega problemes de subministrament des de fa anys. L´alcalde, Josep Maria Ciurana (AM), ha explicat que ho abordaran en un ple extraordinari divendres que ve amb l´objectiu de resoldre la problemàtica en aquest sector del municipi i, alhora, evitar haver d´assumir els 1,9 milions d´euros de deute que l´empresa gestora del servei, Rec Madral, té amb l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA). Ciurana assegura que aquest és el «primer pas» per acabar assumint el servei. També estan treballant amb l´ACA línies d´ajut per millorar les instal·lacions i permetre que els veïns disposin d´aigua potable en condicions. I és que des de l´estiu de 2016 el consistori ha d´assumir el subministrament amb camions cisterna dos cops per setmana.

La problemàtica amb l´aigua de boca en aquesta urbanització es remunta als seus orígens, l´any 1997. Aleshores, segons l´actual alcalde, «no se sap per què», l´Ajuntament va recepcionar el sector però no la xarxa. Des d´aleshores, la gestiona l´empresa privada Rec Madral i fa 20 anys que, segons Ciurana, els veïns pateixen problemes amb l´aigua que surt de l´aixeta. En diverses ocasions, les analítiques han alertat que superava els nivells de ferro i manganès. La situació també els ha provocat altres problemes, com ara electrodomèstics espatllats.

L´episodi més sonat es va produir l´abril del 2016 quan es va determinar que l´aigua no era potable. En aquell moment, l´Ajuntament –liderat pel convergent Antoni Guinó– va assumir el repartiment d´aigua embotellada i, posteriorment, a través de camions cisterna. El consistori va posar també el cas en coneixement dels jutjats, que van ordenar que se subministrés aigua dos cops per setmana. La mesura es manté des de fa un any i vuit mesos i, tenint en compte la situació actual, no sembla que es pugui resoldre si no es prenen noves mesures.

Ple extraordinari

Ciurana explica que fa temps que intenten trobar-hi una solució i que recopilen informació sobre l´estat de les instal·lacions. Tot plegat ho ha accelerat «la Llei aprovada per la Generalitat que obliga els Ajuntaments a assumir el servei d´aigua». L´alcalde diu que aquest tràmit s´havia de fer efectiu abans d´acabar l´any i que, en cas de no fer-ho, els consistoris haurien d´assumir el deute que arrossega la gestora del servei. «Sabem que deu 5 milions d´euros a l´ACA en concepte del cànon de l´aigua de diversos municipis de la zona, dels quals gairebé 1,9 corresponen a Maçanet», afirma. Ciurana assegura que aquesta xifra és inassumible i, a més, és «inadmissible» que sigui l´Ajuntament qui hagi de fer-se càrrec d´aquestes despeses tenint en compte, a més, que l´empresa cobra l´aigua als seus clients per un «mal servei». «Era impossible tenir tots els tràmits fets abans d´acabar el 2017 i vam arribar a l´acord amb l´ACA que començaríem el procés», afirma el batlle.

Aquest «primer pas» s´abordarà al ple extraordinari que han convocat per divendres vinent i que té com a únic punt de l´ordre del dia «incoar l´expedient d´expropiació de la xarxa d´abastament d´aigua potable de la urbanització Residencial Park». Ciurana diu que espera que l´acord es prengui per unanimitat de tots els grups que són «conscients» del problema que arrossega la urbanització.

A la pràctica, aquest tràmit suposarà assumir la titularitat de la xarxa –ara a mans del promotor de la urbanització– però, a partir d´aquí, caldrà iniciar les negociacions amb Rec Madral per assumir-ne també la gestió. Ciurana diu que són partidaris «de fer un mal negoci abans d´acabar als jutjats» i que, per tant, la voluntat és arribar a un acord, però insisteix que calia actuar davant d´una situació que qualifica «d´insostenible». «Els veïns no poden seguir així i com Ajuntament hi hem de donar resposta», remarca.

La necessitat i la «urgència» de recuperar la gestió l´avalaria, diu, el mal estat en què es troba la xarxa i la manca d´inversions realitzades per part de Rec Madral. Malgrat això, diu que un cop s´iniciï tot el procés les parts «afectades» podran manifestar-se i explicar «què han fet i què no».

Actuacions previstes

L´altra part del procés, diu Ciurana, serà com s´afronta la inversió necessària per poder disposar d´una xarxa d´abastament que atengui les necessitats d´una urbanització que, a més, a l´estiu dobla la població. La primera proposta que l´Ajuntament va posar sobre la taula passava per la construcció d´una nova canonada que agafaria aigua del pou principal de la Tordera però l´ACA els ho va denegar. «Ens van dir que no es podia fer i que el que era més econòmic era reparar la xarxa, un projecte per al tractament d´ozó, fer una nova planta de potabilització i un nou dipòsit», relata Ciurana.

Les actuacions comptarien amb el suport de l´ACA. Per una banda, l´ajut de 300.000 euros previst per a la canonada descartada s´invertirien en la nova planta potabilitzadora. Per l´altra, demanarien un altre ajut de cares al 2019 per fer les obres de les canonades d´alta del servei des dels pous, les connexions i el nou dipòsit.

El que caldria abordar més endavant seria la reparació de totes les canonades de la xarxa que, segons l´alcalde, es troben en molt mal estat. Calculen, però, que la reposició de tot el sistema costaria uns 4 milions d´euros. Ciurana diu, però, que amb aquests primers treballs es podria oferir el servei amb garanties i que la resta, haurien d´estudiar com assumir-ho. «Tenim diverses possibilitats però la qüestió és posar fil a l´agulla i resoldre aquest problema», insisteix.