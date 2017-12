Tossa Renoven els seients de camp de futbol

L ´Ajuntament de Tossa de Mar està renovant els més de 300 seients de les graderies del camp municipal de futbol. Segons va informar aquesta setmana el mateix consistori, s´han comprat 189 seients per a la tribuna principal, 112 per a les graderies de la zona de vestidors i 20 per a les banquetes. Totes de vermell i blanc, els colors de la Unió Esportiva Tossa. El cost de la inversió ha estat de prop de 6.400 euros. Aquesta actuació s´emmarca en les actuacions de millora de les instal·lacions esportives que està fent l´Ajuntament al municipi.