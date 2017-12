Vint-i-dos supers !

No! no es tracta del nombre de socis del Club Super3 que hi ha a Blanes. Estic segur que n´hi ha molts més. Es tracta ni més ni menys que del recompte de les mitjanes i grans superfícies (dedicades bàsicament a l´alimentació) instal·lades al primer dels municipis de la Selva Marítima. Me´n surten vint-i-dues. Si la xifra no és estrictament exacta, disculpin. En tot cas, una amunt, una avall, superen la vintena. Això representa una gran superfície per, aproximadament, cada 2.000 habitants. I que, pel que sembla, totes deuen ser en més o menys mesura rendibles. Certament, fa temps que no en tanca cap i, en canvi, n´obren de noves i s´amplien les antigues.

Mentrestant, la majoria de les parades que resten obertes al Mercat Municipal segueixen resistint a base de molt d´esforç i les botigues de proximitat que resten obertes es podrien comptar amb els dits de les mans. Només el mercat diari del passeig de Dintre, amb el seu indubtable atractiu, sembla resistir amb solvència, tot i l´atzagaiada estètica que ha suposat el recent canvi de terra. Sobretot, els dilluns, els divendres i els dissabtes, i encara més quan fa bon temps, fa goig passejar-hi i comprar-hi. Encara que alguns preus siguin lleugerament superiors als de les grans superfícies i encara que no tots els productes que s´hi ofereixen siguin de quilòmetre zero.

La publicitat, les dinàmiques comercials i una societat, en general, massa acomodatícia, poc conscienciada i poc exigent amb el que consumeix –propiciat també pels tants i tants salaris i tantes economies familiars ajustadíssimes– ens han portat a aquesta proliferació de «súpers». Ara mateix, una batalla perduda més, a major glòria de la globalització, la uniformització i el consum gregari. Com les que s´han perdut també, amb la introducció i acceptació (almenys per nombrosos ciutadans) de costums i coses tan fútils i/o tan poc autòctones com Hallowen, Santa Claus, Blak Fridays, Shopping nights, etc.

Tornant a les grans superfícies, almenys un consol: els 400 o 500 llocs de treball que, en un recompte aproximat, generen. L´avaluació dels salaris, de les condicions laborals, de la creativitat i les possibilitats d´autorealització del personal que hi treballa donaria, també i se´ns dubte, per a moltes elucubracions.