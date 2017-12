Sils pressuposta càmeres lectores de matrícules

L'Ajuntament de Sils ha aprovat el pressupost per l'any que ve, que puja 5.279.551,89 euros, xifra que representa un increment del 9,53% respecte del pressupost del 2017, i en termes absoluts es produeix un augment de 459.254,72 euros.

L'augment dels ingressos, ha informat l'Ajuntament, prové en part de l'impost corresponent a l'IBI de l'autopista que es cobrarà a partir d'ara al 100% i de la regularització cadastral que es va dur a terme durant l'exercici del 2017.

Quant a les inversions previstes per a l'any que ve hi ha la remodelació de la plaça de l'Euro, amb una dotació de 85.000 euros i que preveu la construcció d'equipaments destinats a l'emmagatzematge, lavabos i un escenari, així com l'eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar el seu accés i nous drenatges per a tota la plaça.

També es vol remodelar el passeig Sant Cosme i Damià. S'hi destinen 76.000 euros, pendents de l'elaboració del projecte que determinarà el total de la inversió. Aquesta remodelació donarà forma a les aportacions realitzades per la ciutadania mitjançant el procés de participació que s'ha realitzat.



Càmeres i nínxols

Una altra inversió destacada és la instal·lació de càmeres de seguretat. És un projecte de compra agregada provinent del Consell Comarcal i al qual l'Ajuntament s'ha adherit per instal·lar càmeres lectores de matrícules als nuclis de Vallcanera, Les Comes i King Park. La inversió suposarà una despesa de 32.000 euros.

L'ampliació del cementiri de Sils, amb 32 nínxols, és una altra de les inversions, amb una despesa de 23.000 euros.

L'adequació del pas per a vianants existent a la carretera C-63 entre l'Hostal de Mallorquines i Mallorquines Est, per garantir la seguretat dels vianants, és una altra de les inversions previstes per a l'any que ve, amb una despesa de 22.000 euros.

El capítol d'inversions també té partida per a una actuació a l'Ajuntament per 26.000 euros: adaptació de les portes d'entrada a l'Ajuntament i Sala de Plens. Per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques existents, es preveu l'automatització de l'entrada a l'Ajuntament, així com la instal·lació d'una plataforma a la Sala de Plens per accedir a la Sala d'Exposicions.

Pel que fa referència al capítol de personal, es veu incrementat en un 12,18% com a conseqüència de l'adequació retributiva de determinats llocs de treballs mitjançant la carrera professional i la promoció interna dels treballadors públics. També es preveu la continuïtat a la Garantia Juvenil i l'interinatge a llocs prioritaris, com ara la policia.