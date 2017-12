5 anys de presó per a l'expolicia de Tossa que va distribuir milers d'arxius de pornografia infantil

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'expolicia local de Tossa de Mar (Selva) que va distribuir més de 6.500 arxius de pornografia infantil per Internet, entre els quals hi apareixien nadons. Algunes imatges eren especialment cruentes, perquè els bebès sortien lligats de mans i peus mentre s'abusava d'ells. Tot i que l'acusat, Josep Roig Blanco, va assegurar al judici que desconeixia l'existència dels arxius, al·legant que eren el seu pare i el seu germà els qui feien servir l'ordinador, el tribunal no se'l creu. De fet, la sentència qualifica la seva versió de "sorprenent i inversemblant". Entre d'altres, perquè durant la instrucció del cas Blanco no va explicar res d'això. I perquè ell mateix, durant l'escorcoll que la policia va fer a casa seva, va donar tant el nom d'usuari com la contrasenya que va permetre als agents d'investigació accedir als arxius amb contingut pedòfil.