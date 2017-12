Condemnat a 3 anys i mig de presó l'agressor de la catana de Blanes

L'Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 3 anys i mig de presó el jove que va malferir el seu company de pis a Blanes (Selva) atacant-lo amb una catana i una defensa extensible. El processat, Daniel Antonio Silva, s'enfrontava a 12 anys de presó per una temptativa d'assassinat. El tribunal, però, conclou que l'acusat va cometre un delicte de lesions amb traïdoria, perquè tot i que inicialment volia matar la víctima, al final ell mateix es va fer enrere. "Va parar d'agredir-lo i li va obrir la porta perquè marxés", recull la sentència. A més de la pena de presó, el tribunal prohibeix que Silva s'acosti a menys de mig quilòmetre de la víctima durant 5 anys i l'obliga a pagar-li una indemnització de 9.000 euros.

Els fets que ara l'Audiència ha sentenciat van tenir lloc la matinada del 13 d'agost de l'any passat. Aleshores, l'acusat, un jove xilè de 26 anys, compartia pis amb la víctima. Els dos s'estaven en un pis de l'avinguda d'Extremadura de Blanes.

Aquella nit, segons conclou la sentència, Silva va agredir l'altre noi. Ho va fer aprofitant que estava adormit al sofà i que no es podria moure massa perquè portava un braç enguixat. Primer li va colpejar el braç amb una defensa extensible i quan l'altre es va despertar pel dolor i va caure al terra, el va continuar colpejant.

Després de picar-lo per tot el cos, el xilè va agafar una catana que hi havia damunt la taula del menjador i li va començar a clavar al cap i a les cames. Després de malferir el seu company de pis, ell mateix el va fer fora de casa. Un veí va trobar el jove ensangonat en ple carrer. Arran de les ferides, la víctima va haver d'ingressar a l'hospital.



Atrinxerat al pis

La policia, però, no va poder detenir Daniel Antonio Silva fins al novembre. Quan aquell matí, poques hores després de l'atac, els agents van anar fins al pis, l'acusat es va negar a obrir-los i s'hi va atrinxerar durant hores.

Els Mossos i la Policia Local van poder-hi entrar aquella tarda, després d'aconseguir un manament judicial, però aleshores l'agressor ja havia aconseguit fugir per la teulada. Va estar desaparegut tres mesos, fins que la policia el va poder arrestar.



De temptativa d'assassinat a lesions

El jove xilè s'enfrontava a una pena de fins a 12 anys de presó per temptativa d'assassinat. La sentència, però, de la qual ha estat ponent el magistrat Francisco Orti, no comparteix la tesi del fiscal i l'acaba condemnant per un delicte de lesions amb ús d'armes i l'agreujant de traïdoria.

Segons la sentència, allò clau per decantar la balança és el fet que el mateix processat va decidir aturar l'atac. "Tot i que va actuar amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima [...] després de l'agressió, i per voluntat pròpia, ell mateix li va obrir la porta perquè se n'anés", recull la resolució.

A l'hora de valorar la prova, l'Audiència de Girona es basa sobretot en la declaració de la víctima. Però no en la que va fer al judici, sinó en fase d'instrucció. De fet, el tribunal creu que allò que va explicar a la sala de vistes –un relat ple de llacunes- estava fet "amb la clara intenció de no perjudicar l'acusat, amb qui és amic des de la infància".

Per això, davant aquesta "manca de memòria", l'Audiència dona "major credibilitat" a allò que la víctima va declarar mentre el cas s'investigava. En concret, que Silva l'havia agredit mentre dormia, colpejant-lo amb la defensa extensible i la catana, però que no creia que el volgués matar perquè, "quan va adonar-se del què estava fent", ell mateix va aturar l'atac.



Agreujant de traïdoria

La sentència condemna l'acusat per un delicte de lesions amb ús d'armes i l'agreujant de traïdoria (perquè Silva va aprofitar que el seu company de pis estava adormit al sofà). L'Audiència no considera que li hagi d'estimar ni l'atenuant de drogoaddicció, ni el de legítima defensa ni el de reparació del dany (com va sol·licitar la defensa).

El tribunal admet que aquella nit el jove xilè havia consumit alcohol i drogues, però també diu que en cap cas li van afectar les facultats. Pel què fa a la legítima defensa, l'Audiència la rebutja de ple considerant com va ser l'atac. I en relació a la reparació del dany, tot i que mentre estava fugit l'acusat va trucar a la seva mare demanant-li que es fes càrrec de la víctima –i ella ho va fer- el tribunal conclou que Silva no va reparar res, sinó que en tot cas va ser la seva mare (ja que va ser ella qui va acollir el jove malferit a casa seva).

Per tot plegat, la Secció Quarta de l'Audiència condemna Daniel Antonio Silva a 3 anys i mig de presó. A més, li prohibeix acostar-se a menys de mig quilòmetre de la víctima durant 5 anys i l'obliga a indemnitzar-la amb 9.000 euros. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació en el termini de cinc dies.