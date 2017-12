El mossèn de Santa Coloma de Farners rebrà avui el premi La Falç

El mossèn de Santa Coloma de Farners, Ramon Alventosa, i els defensors del Referèndum de l'1 d'Octubre (Òmnium Cultural La Selva, Farners per la Independència-ANC i els voluntaris del Comitè de Defensa de la República) seran guardonats avui a la nit amb els X Premis La Falç de la revista Ressò de Santa Coloma de Farners.

El jurat, format pels actuals membres del Consell de Redacció de la revista colomenca, juntament amb antics redactors que hi han col·laborat durant els seus 49 anys d'història, han valorat la postura ferma i determinada del capellà amb la gestió del ressò mediàtic que va despertar aquest estiu la penjada de domassos del «Sí» al campanar de Santa Coloma.

El premi La Falç a la constància és per a tothom qui va fer possible el Referèndum de l'1-0 a la capital de la Selva, capitanejats per aquestes associacions independentistes però amb el suport i la tasca de centenars de voluntaris anònims, que van permetre que malgrat totes les dificultats es pogués votar.

El lliurament dels premis es farà en finalitzar la tertúlia amb el periodista Martí Anglada i el polític Albano Dante Fachín, que conversaran sobre l'actualitat política i social amb el periodista Francesc Solà.