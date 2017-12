Vidreres construirà una canonada de 14 quilòmetres per portar l'aigua

L'Ajuntament de Vidreres segueix amb els passos per municipalitzar el servei d'abastament d'aigua al municipi i no dependre de les infraestructures de les empreses Rec Madral i Riera de Cabanyes, que gestionen el subministrament a les urbanitzacions d'Aiguaviva Park, La Goba, Terrafortuna, Puigventós i el polígon industrial.

Després de la posada en marxa aquest mes de juny de l'arqueta per rebre l'aigua de la canonada del Pasteral, ara l'Ajuntament ha aprovat el projecte per tirar endavant la segona fase, que preveu la construcció d'una canonada de 14 quilòmetres des de l'arqueta fins als dipòsits municipals.

Des de la posada en marxa de l'arqueta, l'aigua del Pasteral arriba a Vidreres a través de la canonada de Rec Madral i Riera de Cabanyes, de manera que amb aquesta nova canalització l'Ajuntament evitarà fer servir la infraestructura d'aquestes empreses. El pressupost per contracte establert per a aquesta obra és d'1.257.231, 64 euros, i el projecte es troba actualment en termini d'exposició pública.

Aquesta segona fase es troba dividida en dues més ja que, a part de la canonada que connectarà l'arqueta del Pasteral –que es troba al municipi de Llagostera– amb els dipòsits municipals, també es preveu la construcció d'una altra canalització interna del municipi per subministrar aigua al polígon i a les urbanitzacions, cosa que permetrà prescindir de les empreses Rec Madral i Riera de Cabanyes, que han ofert un servei d'abastament criticat en ocasions pels veïns per no ser l'adequat. En aquest cas, el preu d'aquesta actuació per contracte és de 224.861,56 euros, un projecte que també es troba en exposició pública.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps (CiU), ha explicat que amb la construcció de la canonada fins als dipòsits municipals se solucionarà definitivament el problema de mancança d'aigua al municipi i finalitzarà el procés de municipalització del servei.

Camps ha concretat que confia que les obres de conducció comencin a l'abril –s'ha de fer la tramitació i es necessita un pla especial amb els municipis per on passarà el tub: Llagostera, Caldes de Malavella i Vidreres– i estiguin enllestides a finals de juny o principis de juliol.

Jordi Camps ha concretat que l'Ajuntament té una subvenció de 500.000 euros de l'ACA per executar la canalització. La resta dels diners els aportarà l'Ajuntament de Vidreres que, en tot cas, estarà atent per si surten altres línies de subvenció.