Aigües Ter Llobregat, que serveix a la Selva, apuja la tarifa de l'aigua l'11,88%

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat aquest dijous, per deu vots a favor i set en contra, un increment del preu de la tarifa d'aigua en alta d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) de l'11,88% per a 2018, la qual cosa suposarà una mitjana d'un euro per família al mes.

La nova tarifa d'ATLL –que dona servei a les comarques barcelonines de l'Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, La Selva, Vallès Oriental i Vallès Occidental– queda en 0,8059 euros per metre cúbic, un 11,88% més enfront del 15% que reclamava l'empresa, han informat fonts de l'ACA.

Fins al 19 de desembre, l'ACA ha revisat «a fons i amb lupa» aquelles parts de la fórmula del contracte on es podia retallar per evitar una pujada del preu més elevada en aquesta revisió del contracte de la gestió.

Aquest augment, segons les mateixes fonts, és degut a la «impossibilitat de modificar el contracte de la gestió del servei que presta ATLL arran de la situació política de Catalunya i l'absència de Govern».

Pel que fa al cànon de l'aigua, que depèn exclusivament de l'ACA, ha quedat congelat per a 2018. L'actual situació política, han dit, ha impossibilitat la modificació de contracte de gestió de l'ATLL i complir amb el compromís del conseller cessat de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, de congelar la tarifa a canvi de la renúncia d'una part del cànon concesional –set dels 15 milions–.