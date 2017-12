Blanes crearà una comissió de treball sobre l'aparcament i les zones blaves

L'Ajuntament de Blanes posarà en marxa una Comissió de Treball on participaran representants de totes les forces polítiques municipals per estudiar el tema de l'aparcament i les zones blaves i veure les possibles opcions. És el compromís al qual es va arribar ahir al vespre durant la sessió plenària. L'estiu vinent queden lliures d'explotació un miler de places de zona blava i això obre la porta a plantejar diferents opcions.

L'acord es va prendre durant el punt d'aprovació del punt en el qual es plantejava l'augment de les tarifes per a la utilització del pàrking soterrat del Passeig de Mar. Va ser rebutjat pels 16 vots en contra de gairebé tots els grups polítics a l'oposició llevat del PP, que s'hi va abstenir.

Amb els tres únics vots a favor de l'equip de govern del PSC –la regidora Pepa Celaya es va haver d'absentar ahir per motius de salut- no era possible tirar endavant la proposta i, per tant, el tinent d'alcalde d'Hisenda, Nicolás Laguna, ja va avançar aquest compromís que l'alcalde, Mario Ros, va recolzar.

L'increment de les tarifes per utilitzar l'aparcament soterrat significava un increment del 0'9% en la de rotació per minut, mentre que els abonaments mensuals continuaven igual. L'empresa SABA, concessionària d'aquest servei, ha plantejat aquest augment després que l'anterior es va aplicar l'any 2013, amb un 20% més per compensar el 1'5 M€ de pèrdua per a la utilització de la primera hora gratuïta pels contribuents blanencs.

Durant el debat d'aquesta qüestió es va recordar la polèmica que va suposar fa cinc anys la creació d'un gran nombre de zones blaves per compensar el dèficit econòmic que llavors patia l'Ajuntament de Blanes. Però l'estiu vinent un miler d'aquestes zones blaves quedaran lliures d'explotació i això obre la possibilitat de decidir si continuen explotant-se com a tals, si passen a ser gratuïtes, o qualsevol altra solució que pugui plantejar-se al respecte.



Pròrroga de la concessió del transport públic

Un altre punt del ple d'ahir va ser la pròrroga de la concessió del transport públic de passatgers a Blanes a favor de l'empresa Pujol i Pujol S.L., així com la ratificació de les tarifes socials per a les persones jubilades i pensionistes. El debat d'aquesta qüestió –tractada just abans del punt de l'aparcament- va finalitzar amb la seva aprovació per 8 vots a favor del PSC, PDeCAT i PP, mentre que ICV-EUiA i Batega per Blanes van fer-ho en contra, i ERC, C's i la CUP es van abstenir.

L'alcalde de Blanes va recordar que en la junta del desembre ja s'ha iniciat el Pla de Mobilitat, i la idea és que en el termini màxim d'un any es pugui tancar tant aquest projecte com el Plec de Clàusules per a la concessió del transport públic, ja que una qüestió va necessàriament lligada a l'altra. En aquest cas, la proposta també ha estat que després de festes es formi una Comissió de Treball per tirar endavant el Pla de Mobilitat.

El ple d'aquest mes de desembre també va aprovar una qüestió que ja d'entrada es plantejava polèmica després que en l'anterior sessió del mes de novembre es va haver de deixar sobre la taula: aprovar un projecte d'inversió per continuar treballant en la implantació de l'administració electrònica. El punt de fricció és que l'empresa a qui es vol contractar ha estat acusada de diverses irregularitats, entre elles haver facilitat l'assessorament informàtic per dur a terme la consulta del 9-N.

El tinent d'alcalde d'Hisenda i Recursos Tecnològics, Nicolás Laguna, va defensar la necessitat de seguir posant al dia l'Ajuntament de Blanes en el desenvolupament de l'administració electrònica. També va afegir un tercer punt a l'acord que consisteix en què la licitació del contracte que es faci serà dictaminada per la Comissió Informativa d'Hisenda o bé per la Junta de Portaveus, totes dues amb participació de tots els grups municipals. Això va servir per desencallar-ho definitivament, aprovant-se amb els 8 vots a favor del PSC, PDeCAT i PP, i l'abstenció d'ICV-EUiA, ERC, Batega per Blanes i la CUP. Per la seva banda, Ciutadans va votar en contra.



Canvis de cadira

Al marge del contingut dels temes tractats al ple, aquesta sessió també va representar un canvi respecte els llocs que ocupen els regidors i regidores en l'arc plenari arran del canvi que hi ha hagut en la composició de l'equip de govern. Per això ara a costat i costat de l'alcalde, Mario Ros, que ocupa el centre de la taula, s'asseuen els tres tinents d'alcalde que formen part de l'equip de govern.

Els quatre regidors del PDeCAT han passat a estar situats a l'altre costat de l'arc plenari –a la banda esquerra-, on fins ara hi havia els quatre regidors d'ICV-EUiA que, recíprocament, ara són a la banda dreta. Continuant per la banda esquerra del ple, després del PDeCAT hi ha els dos regidors de C's, els dos regidors de la CUP i el regidor del PP, que continua a l'extrem de la taula però a l'altra costat.

Per la banda dreta, al costat del tinent d'alcalde Nicolàs Laguna hi són els 4 regidors d'ICV-EUiA, els dos regidors d'ERC i els dos regidors de Batega per Blanes, que han passat a estar asseguts a l'extrem de l'arc plenari. En la sessió d'aquest passat dijous, però, a la punta de la taula s'hi va seure la regidora d'ICV-EUiA que, a causa d'una recent operació, necessita tenir més espai perquè la seva recuperació evolucioni favorablement.