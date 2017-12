La sospitosa d'assassinat pel crim del bidó de Lloret de Mar, evadida de la justícia

El jutjat d'instrucció 4 de Blanes ha dictat una ordre de recerca, detenció i entrega contra Norma Beatriz Kuike, la tarotista sospitosa d'assassinar Ana Maria Martos el gener del 2004 i ordenar ocultar el cos ficant-lo dins un bidó ple de ciment i enterrant-lo en una parcel·la de Lloret de Mar (Selva). La policia va trobar el cadàver nou anys després, el juny del 2013, i la investigació va apuntar cap a Kuike, que aleshores estava a Argentina. El jutjat va sol·licitar l'extradició i, finalment, va passar a disposició judicial el 16 de gener del 2015. El jutjat instructor va ordenar l'ingrés a presó però el 9 de febrer l'Audiència de Girona va fixar una fiança de 10.000 euros i Kuike va sortir en llibertat. Tot i que al principi la sospitosa va complir amb les compareixences periòdiques al jutjat, ho va deixar de fer. Per això, el jutjat l'ha declarat en rebel·lia i ha dictat l'orde per detenir-la.

La víctima, Ana Maria Martos, va aparèixer enterrada en un bidó ple de ciment en una parcel·la de Lloret de Mar el juny del 2013 i la policia va detenir Norma Beatriz Kuike al seu país d'origen, l'Argentina, pocs dies després, el 14 de juny. No la van extradir fins al gener del 2015. En relació al cas, també van detenir un veí de Lloret de Mar.

El gener del 2016 el fiscal va imputar assassinat als dos sospitosos. Segons el relat de la fiscalia, els dos es van posar d'acord per matar a la víctima i, cap al 20 de gener del 2004, van portar Ana Maria Martos fins a casa d'ell, al carrer Nicaragua d'una urbanització de Lloret de Mar. "Quan es trobaven a l'interior del garatge de l'immoble, actuant de previ i comú acord, amb intenció d'acabar amb la vida d'Ana Maria Martos, van llançar un atac contra ella en el marc del qual li van donar mort", recollia el relat del fiscal.

L'acusació pública afegia que l'agressió va ser inesperada i la dona no es va poder defensar. També apuntava que la zona del cos atacada així com l'arma usada eren idonis per causar la mort de Martos.

Després de matar-la, exposava el fiscal, el veí seguint les instruccions de Kuike va embolicar el cadàver de la víctima, la va ficar dins un bidó, el va omplir de ciment i, finalment, el va enterrar en una parcel·la de la seva propietat a la urbanització Lloret Residencial.

No la van trobar fins nou anys després, el juny del 2013. La investigació va guiar cap a Kuike, que en aquell moment era a Argentina. El jutjat va sol·licitar l'extradició, que va ser un fet el 16 de gener del 2015, quan la tarotista va passar a disposició judicial. Al jutjat, Kuike va assegurar que quan estava a la casa de Lloret de Mar Martos va anar al lavabo i, quan va tornar a baixar al garatge, va veure que s'havia clavat una xeringa al pit. Llavors, li va entrar el pànic i va marxar d'allà.

Norma Beatriz Kuike diu que no va avisar cap ambulància ni la policia perquè estava enfadada perquè no havia estat a temps de salvar la vida a la seva amiga que, segons ella, feia temps que tenia tendències suïcides.

Després de declarar, el jutjat va decretar presó sense fiança, una mesura que l'Audiència de Girona va modificar el febrer del 2015, deixant-la en llibertat si pagava una fiança de 10.000 euros. Un cop lliure, Kuike va començar complint amb les compareixences periòdiques al jutjat però ho va deixar de fer a mitjans 2016.

Davant d'això, el jutjat va dictar una providència acordant citar la investigada a través del seu advocat el febrer del 2017 però tampoc va donar fruits perquè el seu lletrat va informar que desconeixia on era Kuike. Arran de les evidències de fugida, el jutjat ha dictat una ordre de recerca, detenció i entrega.



Nou anys desapareguda

L'última senyal de vida que hi havia d'Ana Maria Martos abans que la seva família denunciés la seva desaparició va ser el 18 de gener del 2004 a Sant Feliu de Llobregat, d'on era ella. Van passar nou anys sense notícies d'ella fins que el juny del 2013 la policia va trobar les seves restes, dins un bidó ple de ciment i enterrat en una finca de Lloret de Mar.

Un parell de trucades anònimes a una associació de familiars de persones que busquen desapareguts van posar la policia espanyola sobre la pista dels sospitosos de la mort de Martos.