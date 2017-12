Un touroperador, eximit de pagar 260.000 € als hotels que punxaven la llum

L'Audiència Provincial de Balears ha donat la raó a un operador turístic mallorquí al qual ha eximit de pagar més de 260.000 euros a dos hotels de Lloret de Mar que van ser clausurats l'estiu passat per l'Ajuntament quan es va descobrir que estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica.

Es tractava d'uns pagarés derivats de contractes de col·laboració subscrits al maig de 2016 amb les entitats que aleshores explotadoven els hotels (Savoy i Sun Village), pel qual aquestes es comprometien a posar a disposició de l'operador turístic un nombre d'habitacions durant un període a una tarifa determinada per persona i dia.

El setembre de l'any passat es va produir un incendi a l'hotel Sun Village, cosa que va revelar que l'establiment estava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica.

L'endemà de detectar aquest hotel, els operaris d'Endesa van inspeccionar un hotel que era del mateix propietari, el Savoy –que ara té uns altres explotadors i un altre nom–, i va detectar que tenia la llum punxada. L'Ajuntament de Lloret de Mar va decretar el tancament immediat de tots dos.



Dany a la reputació

Aquest tancament en plena temporada alta va suposar la necessitat de reallotjament de clients i la modificació i cancel·lació de reserves i un «mal a la reputació» per a l'operador turístic, de manera que va declarar resolts els contractes i va reclamar la devolució dels pagarés.

En aquesta línia, l'empresa mallorquina sostenia un «flagrant incompliment de l'obligació subjacent». Cal assenyalar, com han apreciat els magistrats de l'Audiència, que l'operador turístic s'havia reservat el dret a exigir la devolució dels pagarés si no es respectaven les reserves realitzades o s'incomplien els termes del contracte.

Paral·lelament, la part demandada va assegurar que havia complert «pràcticament allò contractat» per a la temporada 2016, ja que dels 140 dies en què es contractava la prestació del servei, es van incomplir 30 dies a l'hotel Savoy i 23 a l'hotel Sun Village .

Els magistrats de l'Audiència coincideixen que els hotels van incomplir el contracte. I assenyalen que «es va tractar d'un cessament abrupte de l'activitat del que sens dubte, tot i que no s'ha fet una concreció i prova dels mateixos, es van derivar perjudicis».

A més del Sun Village i el Savoy, el frau elèctric i de gas, a més de no pagar impostos ni taxes municipals, també es va produir en altres dos establiments hotelers: el Marina Sand i el Mediterranean Sand. Els quatre hotels estaven gestionats per diferents societats, però amb una mateixa persona al darrere. Tant el Savoy com el Mediterranean Sand han reobert les portes amb noms diferents després que se'n fessin càrrec nous responsables.