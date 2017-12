La Generalitat licita per 1,7 milions obres de millora a Riudellots

El Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar ahir la licitació de les obres de millora de la carretera C-25 a Riudellots de la Selva per un import d'1,7 milions d'euros. En concret, els treballs consistiran en l'eixamplament i reforç del ferm de la carretera C-25 en un tram de 2,2 quilòmetres de longitud, entre el quilòmetre 238 de la C-25 que se situa a poca distància de la rotonda de l'enllaç amb l'A-2, i la zona del veïnat de l'Estació, just en el punt on es duran a terme unes altres obres de condicionament de la C-25, en el tram fins a Campllong.

Cal tenir en compte que actualment la carretera C-25, en el tram que es millorarà, té una amplada variable de 7 a 7,5 metres, amb vorals de 0,5 metres, i es formarà una nova secció constituïda per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 metres. Cal distingir dos trams d'actuació: un serà el tram inicial d'1,3 quilòmetres, que és interurbà, on s'eixampla la secció de la carretera, a més de fer una nova pavimentació; i dos, en el tram final de 0,9 quilòmetres, que discorre per sòl urbà i urbanitzable, on es mantenen les característiques geomètriques de la carretera i només s'hi fa un reforç de la carretera existent.

El projecte preveu la nova pavimentació de tota la traça; la millora del drenatge; millores de la senyalització vertical, nova senyalització horitzontal i millores de les barreres de seguretat; formació d'un tram de nova xarxa de telecomunicacions per fibra òptica; i desviament dels serveis afectats, gas natural, telefònica i xarxa de comunicacions. Aquesta actuació té com a objectiu millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària. Es preveu començar les obres la primavera vinent, amb un termini d'execució de sis mesos.