L'Ajuntament de Blanes revisarà el tema d'aparcament i de les zones blaves

L'Ajuntament de Blanes posarà en marxa una Comissió de Treball on participaran representants de totes les forces polítiques municipals per estudiar a fons el tema de l'aparcament i les zones blaves en aquest municipi i veure les possibles opcions que hi podria haver. A aquest compromís s'hi va arribar el vespre d'aquest passat dijous, en el decurs de la sessió plenària corresponent a aquest mes de desembre. Així va ser després que el punt que es portava a aprovació del ple, l'augment de les tarifes per a la utilització de l'aparcament soterrat del passeig de Mar, va ser rebutjat pels 16 vots en contra de gairebé tots els grups polítics a l'oposició llevat del PP, que s'hi va abstenir.

Amb els tres únics vots a favor de l'equip de govern del PSC –la regidora Pepa Celaya es va haver d'absentar per motius de salut– no era possible tirar endavant la proposta i, per tant, el tinent d'alcalde d'Hisenda, Nicolás Laguna, ja va avançar aquest compromís, al qual l'alcalde, Mario Ros, va donar suport.

L'increment de les tarifes per utilitzar l'aparcament soterrat era del 0,9% en la de rotació per minut, mentre que els abonaments mensuals continuaven amb la mateixa. L'empresa SABA, concessionària d'aquest servei, ha plantejat aquest augment després que l'anterior es va aplicar l'any 2013, amb un 20% més per compensar els 1,5 milions d'euros de pèrdua per a la utilització de la primera hora gratuïta pels contribuents blanencs.



Un miler de places lliures

Durant el debat d'aquesta qüestió en el ple del dijous, els representants polítics van recordar la polèmica que va suposar fa cinc anys la creació d'un gran nombre de zones blaves per compensar el dèficit econòmic que llavors patia l'Ajuntament de Blanes. Tanmateix, el fet que l'estiu del 2018 un miler d'aquestes zones blaves quedaran lliures d'explotació obre la possibilitat de decidir si continuen explotant-se com a tals, si passen a ser gratuïtes, o qualsevol altra solució que pugui plantejar-se respecte a això.