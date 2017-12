Unanimitat al ple de Maçanet per expropiar la xarxa d'aigua de Residencial Park

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva va aprovar en un ple extraordinari aquest divendres l'inici dels tràmits per expropiar la xarxa d'aigua potable que abasteix la urbanització Residencial Park. La decisió es va prendre per unanimitat. El consens va arribar després de dues reunions prèvies entre representants legals, polítics i tècnics per defensar la mesura.

L'objectiu de l'expropiació que defensa l'alcalde Josep Ciurana és doble: per una banda hi ha el fet de millorar la qualitat del subministrament dels veïns i de l'altra evitar assumir un deute d'1,9 milions d'euros d'euros que reclama l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a l'empresa que realitza el servei –segons el batlle, el deute de Rec Madral amb l'ACA és d'uns cinc milions d'euros en concepte del cànon de l'aigua de diversos municipis de la zona, dels quals gairebé 1,9 corresponen a Maçanet–. Al llarg del 2018, l'alcalde contempla anar fent els diferents tràmits administratius per municipalitzar el servei. Actualment la xarxa és a mans del promotor de la urbanització, Rec Madral –l'empresa també subministra aigua a diferents urbanitzacions de Vidreres, on l'Ajuntament també ha iniciat els passos per municipalitzar el servei–.

La problemàtica amb l'aigua potable en aquesta urbanització es remunta als seus orígens, l'any 1997. Aleshores, segons l'alcalde, «no se sap per què», l'Ajuntament va recepcionar el sector però no la xarxa. Des d'aleshores, la gestiona l'empresa privada Rec Madral i fa 20 anys que, segons Ciurana, els veïns pateixen problemes amb l'aigua que surt de l'aixeta. L'episodi més sonat es va produir l'abril del 2016 quan es va determinar que l'aigua no era potable. En aquell moment, l'Ajuntament va assumir el repartiment d'aigua embotellada i, posteriorment, a través de camions cisterna. El consistori va portar el cas als jutjats, que va ordenar que se subministrés aigua dos cops per setmana. La mesura encara es manté.