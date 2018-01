L'Ajuntament de Tossa de Mar reformarà l'interior del far per atraure nous visitants

L'Ajuntament de Tossa de Mar reformarà l'interior del far per atraure nous visitants David Aparicio

Revitalitzar i fer més funcional i atraient un dels edificis més emblemàtic de la localitat. Amb aquest objectiu, l'equip de govern de Tossa de Mar (TU) va aprovar inicialment, el passat 15 de desembre i per resolució d'alcaldia, el projecte per reformar l'interior del far, una obra que el govern tossenc preveu tenir enllestida el pròxim estiu.

Segons va avançar ahir l'alcaldessa, Gisela Saladich, la idea del projecte és «donar un altre aire a l'equipament per fer-lo més funcional i posar-lo en valor» ja que, actualment «no acaba de funcionar». «Tot i que és molt modern, no és el que els visitants esperen», va indicar Saladich, qui va precisar que molts dels curiosos que s'apropen a aquest icònic edifici ho fan amb la intenció de poder visitar el far per dins i es troben que només poden accedir a la planta habilitada com a Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània. «El far de Tossa encara funciona i, per això, només hi pot accedir el personal de Costes», va concretar la batllessa tossenca.

Actualment, en aquest espai, els visitants hi poden trobar una botiga, objectes relacionats amb els fars i diverses projeccions en les quals es dona una visió generalista del món dels fars, però cap de concreta relacionada amb el de Tossa. «És una informació que es troba a faltar i que ara volem potenciar», va remarcar Saladich. A més, l'alcaldessa va recordar que aquests aparells sovint s'avarien i són molt costosos de reparar.

Segons s'exposa en el projecte –al qual es pot accedir a la web municipal– la reforma vol servir per «rescatar un discurs que realment expliqui la història del far de Tossa, la seva relació amb l'entorn, el seu funcionament i l'espai vivencial que ha representat des de 1917, any de la seva inauguració». A més, la remodelació preveu donar més lluminositat a l'espai que ha existit fins ara, que és «una sala de projecció de pel·lícules fosca i que no dona una idea real del que era el far».

Un canvi que l'equip de govern creu que permetrà millorar l'equipament i l'oferta d'oci cultural del municipi. A més, també està previst que es canvïi el paviment de l'entorn de l'edifici per tal de fer-lo més accessible. «En aquest espai hi passa molta gent cada dia i també s'hi fan casaments, i volem que sigui un lloc on sigui còmode poder-hi caminar», va ressaltar la batllessa de Tossa, qui preveu que tota la reforma podria estar enllestida aquest estiu.



Cent anys d'història

Ubicat a la part més alta de la Vila Vella de Tossa –a 60 metres sobre el nivell del mar– el far compta amb una planta rectangular, tota l'estructura mesura 15 metres d'alçada i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Segons va publicar Diari de Girona el passat mes de juliol, els treballs de construcció del far van començar l'any 1914 i la inauguració oficial del far va tenir lloc el 29 d'agost de 1917. Dos dies més tard, el 31 d'agost, es va signar l'acta de recepció de les obres del muntatge del basament, la màquina de rotació, l'aparell òptic i la llanterna, amb la qual cosa es va donar per finalitzada la construcció del nou equipament. En el moment de la seva inauguració, el far funcionava amb un llum de gasolina. L'any 1922 es va canviar el sistema amb la introducció de gas acetilè, i no va ser fins a l'abril de 1929 que s'hi va instal·lar l'electricitat. El 8 de febrer de 1936 s'hi va posar el servei de telèfon.

Amb l'inici de la Guerra Civil, es va instal·lar una posta de guàrdia militar a dalt del far. Davant la possibilitat d'atacs aeris, el comitè local va ordenar el 15 de desembre de 1936 la primera apagada del far de Tossa, una situació que es convertiria en habitual fins a la fi de la guerra. De fet, el far no va tornar a il·luminar la foscor de forma permanent fins al 5 de març de 1939. Posteriorment, el far va experimentar successives millores i remodelacions. El 1946 es va fer un nou lavabo a l'interior de l'edifici, mentre que el 1967 es va millorar el camí. El 1975 es van fer reformes en el sistema de rotació del far, mentre que a principis dels anys 80 es va reformar la torre del far, es va canviar la llanterna i altres aparells tècnics i es van rebaixar els sostres de dins de l'habitatge. L'any 1991 es va remodelar l'interior de l'habitatge principal per tal de fer-lo més habitable.