Arbúcies estrena uns Pastorets fets per majors de 65 anys

Arbúcies està gaudint aquestes festes de Nadal d'una representació molt particular dels clàssics Pastorets de Josep Maria Folch i Torres: està representada íntegrament per majors de 65 anys.

Aquest nou grup teatral arbucienc està format per una cinquantena de persones de la Llar de Jubilats d'Arbúcies que fan d'actors, però també s'encarreguen de la llum i el so, els decorats o la música, en una obra teatral que dura més de tres hores. «La idea va sorgir un dia com un altre quan algú va proposar fer els Pastorets i la gent es va anar animant cada vegada més», explica la directora dels Pastorets, Carme Viñas, qui assenyala que estan «molt contents» del resultat de tot plegat.

«Els Pastorets sempre han estat molt arrelats a Arbúcies i per això, tothom de la Llar hi havia fet algun paper que encara recorden», afegeix la directora d'aquest esdeveniment, que encara es podrà veure al teatre de la llar de Jubilats els dies 6, 7 i 12 de gener. «Han tingut tant èxit que hem hagut d'ampliar els dies de representació», explica l'actor que fa de Llonguet, Jordi Planas. Un paper que ja havia representat a l'escenari arbucienc fa mig segle i que ara ha pogut tornar a representar gràcies a aquesta iniciativa. «Per nosaltres és l'oportunitat de poder fer alguna cosa tots junts», assenyala.

I és que mentre uns interpreten els rols de dimonis o pastors dalt de l'escenari, altres s'encarreguen de posar música en viu, del vestuari o de la llum. «Els decorats els vam haver de fer a mida, perquè el teatre de la Llar és petit. Ha estat una feinada», indica Viñas, qui recorda que han volgut ser fidels a la versió de Folch i Torres de 1916. «És antiga, com nosaltres», bromeja. D'altres membres de la Llar de Jubilats han aprofitat aquesta oportunitat per animar-se a aprendre noves professions. «Uns dels nois del poble estan ensenyant a un senyor de 70 anys com funciona l'equip de llum i so», relata l'alcalde, Pere Garriga, qui assegura que aquesta iniciativa és «fantàstica». «Un activitat com aquesta els dona molta vida i ha servit per fer cohesió entre ells i això és molt bonic», diu el batlle arbucienc, qui el dia de Sant Esteve va acudir a l'estrena d'aquests peculiars Pastorets. «Està tenint un èxit brutal i els encoratjo a tornar-hi l'any vinent i a seguir endavant», remarca Garriga, qui subratlla que si s'animen també podrien fer alguna representació per la Festa Major o les Enramades.

A més dels Pastorets dels Jubilats d'Arbúcies, aquesta localitat també compta amb la representació d'aquesta obra feta al Teatre Parroquial d'Arbúcies.