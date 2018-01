La CUP demana impulsar noves fórmules més plurals de govern a Blanes

La CUP de Blanes va reivindicar ahir de nou a l'equip de govern (PSC) que «impulsi i explori» noves fórmules de govern més «plurals i participatives», una demanda que ja va dur a terme en el darrer ple municipal. Per la CUP, la situació actual a l'Ajuntament de Blanes «demana explorar noves propostes i cercar acords amplis» sobretot en matèria social.

Actualment, l'equip de govern blanenc està format per quatre regidors socialistes. En aquest sentit, el grup municipal va insistir ahir, en un comunicat, en la necessitat d'«impulsar el treball institucional per comissions temàtiques, obertes a la participació de tots els grups del consistori per tal de materialitzar acords amplis i transversals en temes com la lluita contra la pobresa i les desigualtats».

Segons la CUP aquesta proposta podria ser «la llavor per impulsar», de cara al futur i properes legislatures, formes de govern «més plurals, eficients i representatives».