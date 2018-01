La Creu Roja reparteix més de 850 joguines aquest Nadal a la Costa Brava Sud

L'Assemblea de Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa ha repartit aquest Nadal un total de 861 joguines en diversos lots destinats a 287 menors repartits entre aquestes tres localitats. Segons va informar ahir l'Ajuntament de Blanes, 175 lots es van entregar ahir a aquesta població, 74 a Lloret i 38 a Tossa, en funció dels llistats de famílies que els serveis socials de cada municipi van fer arribar a l'entitat.

En aquest sentit, el nombre d'infants als quals s'ha hagut d'atendre ha estat inferior a la dels últims anys, ja que els barems perquè les famílies puguin acollir-se a la Campanya de Joguines de Creu Roja s'han modificat. Fins ara es feia amb relació al PIRMI però, tenint en compte que actualment hi ha algunes famílies que tenen una Renda Garantida, Creu Roja considera que disposen d'una major autonomia financera per poder comprar joguines per als més petits.

Els diferents lots s'han confeccionat per a infants que tenen entre 0 i 12 anys d'edat i cada paquet -que és personalitzat- inclou un mínim de tres joguines a les quals es procura afegir un conte o bé material escolar i didàctic, en funció de l'edat del destinatari. Per tercer any consecutiu, tot el material repartit ha reunit quatre característiques fonamentals: és nou, educatiu, no bèl·lic i no sexista.



Més donacions en metàl·lic

Respecte al balanç de la Campanya de Joguines 2017-2018 que ha fet Creu Roja Joventut de la Costa Brava Sud ha estat positiu. Tot i que hi ha hagut menys lliuraments de material, han augmentat les donacions en metàl·lic, facilitant la preparació dels lots amb joguines que siguin adequades a les edats que es demanen i que es compren en establiments especialitzats.

A més, a part de les donacions particulars també s'han realitzat activitats específiques organitzades tant per Creu Roja com per altres entitats que any rere any hi donen suport. Així, el 7 de desembre es va fer la tercera edició de la Nit de Monòlegs Solidaris al Teatre de Blanes, que va comptar amb la participació dels còmics i monologuistes Dani Lagi, Sergio Valero, Rony i Sitofonk.

Dos dies més tard, la plaça dels Dies Feiners va acollir una nova edició de la tradicional Festa del Dia de l'Infant. I per últim, Creu Roja també va organitzar una Jam Session Solidària el 22 de desembre al Morralla Espai Creatiu l'endemà de la recollida de joguines amb motiu de la Fira de Sant Tomàs.