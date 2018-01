Conductes de risc a la presa de Susqueda

Els visitants i excursionistes que aquests dies s'han apropat a la presa de Susqueda amb la intenció de travessar-la a peu de punta a punta, han descobert amb estupefacció que ja no és possible fer-ho. Des de fa uns dies, dues tanques metàl·liques bloquegen l'accés d'entrada i sortida d'aquest icònic espai selvatà, que pertany a la companyia elèctrica Endesa. Segons va explicar ahir aquesta empresa, la mesura s'ha pres per seguretat i per intentar dissuadir aquelles persones que s'acosten a la pressa per realitzar-hi «conductes indegudes, irregularitats i bretolades».

Algunes d'aquestes conductes irregulars han estat gravades i compartides pels seus autors en diverses plataformes audiovisuals. En una de les gravacions creada a finals de desembre, hi apareix un grup de joves fent balls, salts mortals i acrobàcies a diferents espais de la presa. Tot i que a l'inici del vídeo s'adverteix que són professionals que actuen sota supervisió, en elles es pot observar com alguns dels joves es col·loquen a escassos centímetres del buit. I tot plegat, dins una propietat privada.

Una altra de les gravacions realitzada el juny de l'any 2015 i a la qual s'hi pot accedir fàcilment, s'hi pot veure com el parapentista colombià Felipe Acosta –qui va morir practicant aquesta disciplina el setembre de l'any 2016– realitza dos perillosos salts des de dalt de la presa –que mesura 135 metres d'alçada– i aterra per la banda rocosa.

A part d'això, alguns dels visitants també arrisquen la seva seguretat aproximant-se excessivament al buit per intentar aconseguir la millor fotografia panoràmica o la selfie més original. A més, aquesta presa és coneguda també per ser un dels espais escollits per aquelles persones que decideixen llevar-se la vida.



Reunió entre els afectats

La mesura aplicada per Endesa es produeix a pocs dies de l'inici dels actes de commemoració dels 50 anys de construcció de la presa Tot i que la instal·lació hidroelèctrica va entrar en servei el 1967, es va inaugurar el 1968, motiu pel qual la celebració es fa aquest 2018. La Comissió del 50è aniversari, formada entre altres pels consistoris d'Osor, Susqueda, Sant Hilari Sacalm, Endesa i el Consell Comarcal, té previst fer la presentació dels actes el pròxim 22 de gener, data a partir de la qual s'organitzaran esdeveniments mensuals fins al mes d'octubre.

Una efemèride amb la qual Osor i Susqueda confiaven poder atraure nous turistes i visitants al municipi. Sobretot, després que l'assassinat de la jove parella del Maresme a finals d'agost al pantà de Susqueda estigui colpejant durament el turisme local. Tal com va explicar fa unes setmanes a Diari de Girona l'alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas (ERC), el crim està afectant el sector turístic perquè «s'ha criminalitzat tot el municipi i la gent té por de venir». La batllessa va recordar que Susqueda viu de l'activitat turística, ja que no té poble com a tal i, per tant, tampoc comerç local.

Ara, temem que la instal·lació d'aquestes tanques metàl·liques allunyi encara més els turistes. «Hi ha unes rutes marcades que passen per la presa, i no poder-hi passar suposa haver de fer dos quilòmetres més d'anada i dos més de tornada», va lamentar Viñolas qui va afegir que l'accés a la presa és la principal atracció per als visitants. L'alcaldessa va avançar que l'Ajuntament d'Osor i el de Susqueda tenen prevista una reunió amb Endesa per parlar d'aquesta mesura.