Una dona de 82 anys s'intoxica per la mala combustió de la caldera a Vilobí

Una dona de 82 anys va resultar intoxicada per monòxid de carboni dimecres a la nit a Vilobí d'Onyar. La causa de la inhalació d'aquest gas va ser una mala combustió de la caldera de gasoil de l'habitatge. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'uns familiars quan passaven cinc minuts de dos quarts de deu de la nit, que hi havia una dona que no es trobava bé en una casa de la carretera de l'Aeroport, al número 22. Ràpidament s'hi van traslladar amb tres dotacions i van comprovar que la dona estava marejada i que presentava símptomes d'haver inhalat monòxid de carboni. El SEM va evacuar en ambulància la víctima en estat de poca gravetat fins a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Per la seva banda, els Bombers van revisar tot el sistema de la caldera i els radiadors del domicili i van comprovar que el que hi havia era una mala combustió de la caldera de gasoil. I que el monòxid de carboni d'aquest aparell que està ubicat al garatge s'anava escapant pels conductes de ventilació de la casa, fet que va provocar la intoxicació.