Una família resulta intoxicada per l'estufa de butà a Arbúcies

Una família d´Arbúcies va acabar intoxicada per inhalació de monòxid de carboni la matinada de divendres. La causa d´aquesta situació va ser una estufa de gas butà que hi havia a l´immoble. El 112 va rebre l´avís que la família no es trobava bé pels volts d´un quart d´una de la matinada i el SEM s´hi va atansar i posteriorment, va alertar els Bombers. I és que a la casa, situada al número 7 del carrer del Turó del Pi d'Arbúcies, hi havia dos adults i tres menors que no es trobaven bé. Els serveis sanitaris van veure que estaven intoxicats per monòxid de carboni i van decidir evacuar-los fins a l'hospital de Palamós en ambulàncies, on hi ha cambra hiperbàrica. L´estat dels integrants de la família era d´intoxicació lleu i per tant, no va ser necessari el seu ingrés a la cambra i posteriorment van ser donats d´alta.

Els Bombers per la seva banda, van detectar l´origen de la fuita de monòxid, l´estufa de gas butà que hi ha havia a la casa. I per evitar-ne l´acumulació van revisar i ventilar l´habitatge. El dia abans, els Bombers ja havien hagut de treballar en un altre fet similar, en aquest cas a Vilobí d´Onyar.