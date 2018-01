Indignació a les xarxes socials pel tancament de l'accés a la presa de Susqueda

La decisió d'Endesa de tancar els accessos a la presa de Susqueda per les dues bandes no ha estat ben acollida per molts dels usuaris de les xarxes socials, que durant la jornada d'ahir van mostrar la seva indignació a la mesura. Tal com va avançar Diari de Girona dijous, la companyia elèctrica va instal·lar, fa uns dies, dues tanques metàl·liques que bloquegen l'accés d'entrada i sortida d'aquest icònic espai selvatà. Una mesura que, segons va explicar aquesta empresa, ha pres per seguretat i per intentar dissuadir aquelles persones que s'acosten a la pressa per realitzar-hi «conductes indegudes, irregularitats i bretolades».

Conductes que, en algunes ocasions han estat gravades i compartides pels seus autors en diverses plataformes audiovisuals, en les quals es poden veure diverses persones fent balls, salts mortals i acrobàcies a diferents espais de la passarel·la. «Paguen justos per pecadors», «han tallat el pas a rutes espectaculars», «és injust» o «No al tancament de Susqueda» eren només alguns dels comentaris d'indignació que es podien llegir a Facebook o Twitter amb relació a aquesta problemàtica mesura.

D'altres usuaris criticaven que la companyia elèctrica no opti per contractar vigilància o col·locar càmeres de seguretat en lloc de tancar l'accés, o qüestionaven l'eficàcia d'aquestes tanques per aturar els temeraris. «Aquestes portes pararan tots els altres, però no aquests imprudents» comentava un usuari en un compte de Facebook dedicat Susqueda.

En un dels vídeos, per exemple, es pot veure com uns joves es col·loquen a escassos centímetres del buit, un d'ells fent la vertical. O en un altre, el parapentista colombià Felipe Acosta -qui va morir l'any 2016- va gravar els dos salts que va efectuar des de la presa el juny del 2015. I tot plegat, dins una propietat privada.

També els visitants que aquests dies s'apropen a aquest paratge descobreixen amb estupefacció que el pas està barrat. «No sabia que ja no es podia passar per aquí, és un lloc que ens agrada molt de venir, sobretot perquè aprofitem també per anar fins al santuari del Coll», va explicar un veí de Girona que anava acompanyat del seu fill. Des del seu punt de vista, entén que la companyia ho hagi fet per precaució, arran de les imprudències d'alguns, però va lamentar que això impedeixi fer una cosa que s'ha fet «tota la vida» com és passar d'un costat a l'altra. «Amb prudència i passejant pel mig, no hi ha perill», va afegir.

Per la seva part, ahir va ser l'alcalde d'Osor, Joan Pla, qui va parlar sobre el tancament de la presa instal·lada en el seu municipi. Pla, va retreure a la companyia no haver-los informat prèviament, com sí van fer amb Susqueda, i tot i que va ressaltar que «comprèn» que es faci per seguretat, també va opinar que «es podria haver buscat una altra manera». A més a més, va considerar que la tanca és baixa i que hi poden haver persones que optin per saltar-la o rodejar-la, amb el risc que això comporta.



El 50è aniversari



També l'alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas, va explicar dijous, que temen que la instal·lació d'aquestes tanques metàl·liques allunyi els turistes. «Hi ha unes rutes marcades que passen per la presa, i no poder-hi passar suposa haver de fer dos quilòmetres més d'anada i dos més de tornada», va lamentar Viñolas qui va afegir que l'accés a la presa és la principal atracció per als visitants. Viñolas es referia a les rutes de senderisme que passen justament per la passarel·la. Es tracta d'una ruta GR que ve des de Tossa de Mar i el PR 222 des de Sant Benet del Far.

L'alcaldessa va avançar que l'Ajuntament d'Osor i el de Susqueda tenen prevista una reunió amb Endesa per parlar d'aquesta mesura, que es produeix a pocs dies de l'inici dels actes de commemoració dels 50 anys de construcció de la presa Tot i que la instal·lació hidroelèctrica va entrar en servei el 1967, es va inaugurar el 1968, motiu pel qual la celebració es fa aquest 2018. La Comissió del 50è aniversari, formada entre altres pels consistoris d'Osor, Susqueda, Sant Hilari Sacalm, Endesa i el Consell Comarcal, té previst fer la presentació dels actes el pròxim 22 de gener, data a partir de la qual s'organitzaran esdeveniments mensuals fins al mes d'octubre.

Una efemèride amb la qual Osor i Susqueda confiaven poder atraure nous turistes i visitants al municipi. Sobretot, després que l'assassinat de la jove parella del Maresme a finals d'agost al pantà de Susqueda estigui colpejant durament el turisme local.