Música, foc i molta llum per rebre la cavalcada reial pels carrers del centre

Ses Majestats d'Orient van arribar ahir a la tarda a Blanes en vaixell, on van ser rebuts per les autoritats locals abans de pujar a les seves carrosses per recórrer els carrers del centre de la vila. En total, van repartir 900 kg de caramels aptes per a celíacs durant un recorregut d'un quilòmetre i mig. Aj. de Blanes